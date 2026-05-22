MP के इस शहर में लगातार 7 दिन लू के थपेड़ों का टॉर्चर, IMD ने किया अलर्ट; घर से निकलने से पहले 10 बार सोचें!
ग्वालियर में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हैा जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है।
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादात्तर हिस्सों में तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ग्वालियर में भीषण गर्मी अपने चरम पर है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र (आईएमडी) ने ग्वालियर में अगले 6 दिन यानी 28 मई तक हीटवेव चलने की संभावना जताई है।
ग्वालियर में बीते 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हैा जो कि सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया है जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है। बीते 24 घंटे के दौरान ग्वालियर में बारिश दर्ज नहीं की गई है और इस दौरान हवा में नमी का स्तर बेहद कम (23%) दर्ज किया गया है, जिसने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
अगले 7 दिनों के मौसम का हाल
ग्वालियर के अगले 7 दिनों के मौसम की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक 22 मई से 24 मई के बीच तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना है। वहीं 25 मई से 28 मई के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगले 7 दिन न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। राहत की कोई उम्मीद नहीं है और पूरे हफ्ते आसमान से आग बरसेगी।
दिन ही नहीं रात में भीषण गर्मी
राज्य में दिन में तो लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना बेहाल किया हुआ है तो वहीं रातें भी गर्मी का एहसास कम नहीं है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा है इस वजह से रात के समय में भी गर्मी महसूस हो रही है। ग्वालियर के अलावा भोपाल समेत अन्य कुछ जिलों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है।
बढ़ रही लू के मरीजों की संख्या
राज्य के अस्पतालों लू के मरीजों की संख्या में अप्रैल के मुकाबले मई में इजाफा देखने को मिला है। तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने के वजह से थकावट, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में पानी की कमी, सुस्ती और शरीर में जरूरी पोषक तत्व का संतुलन बिगड़ने से लू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, ढीले सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। सिर्फ सादा पानी पर निर्भर रहने के बजाय इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ, ओआरएस, नींबू पानी, सूप और मौसमी फलों के रस का सेवन करें।
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