'वो मेरी GF है, अपहरण नहीं किया'… किडनैपिंग के आरोपी ने वीडियो किया जारी; कॉलेज गेट से उठा ले गया था
अपहरणकर्ता जीतू तोमर ने छात्रा के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में युवक बता रहा है कि मेरा नाम जीतू तोमर है और वह ग्वालियर का रहने वाला है।
ग्वालियर में दिनदहाड़े लॉ कॉलेज के बाहर से 17 वर्षीय लॉ छात्रा के अपहरण मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। आरोपी जीतू तोमर अपने एक साथी के साथ अब भी फरार है। अपहरण बुधवार को हुआ था। इस बीच अपहरणकर्ता जीतू तोमर और छात्रा का वीडियो सामने आया। अपहरणकर्ता जीतू तोमर ने छात्रा के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में युवक बता रहा है कि मेरा नाम जीतू तोमर है और वह ग्वालियर का रहने वाला है। साथ में जो उसके बैठी है वो उसकी गर्लफ्रेंड है।
वीडियो में जीतू तोमर ने कहा कि जो घटना मीडिया पर दिखाई जा रही है, मैंने इसका किडनैप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का रिलेशनशिप ढाई साल का है। हम दोनों के बीच एक महीने से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी को लेकर मैं कल इससे मिलने आया था। इसके बाद मैं इसे अपने साथ ले गया था। हम अपनी मर्जी से ही साथ में आए हैं, हम जल्द ही एक-दो दिन में लौट आएंगे। हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है, मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। यह मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारा ढ\ई साल का रिलेशनशिप है। हम बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। इसलिए हमारे घर वालों को परेशान ना किया जाए। वीडियो में लॉ छात्रा आरोपी के साथ एक कमरे में नजर आ रही है।
कॉलेज गेट के बाहर खड़ी थी छात्रा
घटना बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे कम्पू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया इलाके की है। जानकारी के मुताबिक लॉ छात्रा अपनी सहेली डोली के साथ कॉलेज गेट के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बिना नंबर की बलेनो कार में सवार होकर आरोपी जीतू तोमर अपने साथी के साथ वहां पहुंचा।
जबरन छात्रा को खींचकर वाहन में बैठा लिया था
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रुकते ही आरोपियों ने जबरन छात्रा को खींचकर वाहन में बैठा लिया। सहेली डोली ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और छात्रा को लेकर मौके से फरार हो गए। भागते समय आरोपी छात्रा का मोबाइल फोन भी छीनकर सड़क पर फेंक गए, ताकि उससे किसी प्रकार का संपर्क न हो सके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शहरभर में नाकाबंदी कराई गई। हाईवे, टोल प्लाजा और शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले में बीते 24 घंटे के दौरान अलग-अलग जगहों पर छानबीन कर चुकी है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।