KBC में जीते थे 50 लाख, अब 2.5 करोड़ के घोटाले में महिला तहसीलदार गिरफ्तार, जानें क्या हैं आरोप
अमिता सिंह तोमर लोकप्रिय टीवी शो “कौन बनेगा करोड़पति” में 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं। एक समय अपनी उपलब्धि के लिए चर्चित रहीं अधिकारी का नाम अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में सामने आने से जिलेभर में हलचल मच गई है।
बहुचर्चित बड़ौदा बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने आरोपी तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को गिरफ्तार कर श्योपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें महिला जेल शिवपुरी भेज दिया गया। पुलिस ने उन्हें ग्वालियर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया।
जानकारी के अनुसार बाढ़ राहत वितरण में करीब ढ़ाई करोड़ रुपए के घोटाले में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद से वे जांच के दायरे में थीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही थी।
तहसीलदार के रूप में पदस्थ थीं
गौरतलब है कि अमिता सिंह तोमर श्योपुर जिले के विजयपुर में तहसीलदार के रूप में पदस्थ थीं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने उन्हें एक दिन पहले ही पद से हटा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और अब उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अमिता सिंह तोमर लोकप्रिय टीवी शो “कौन बनेगा करोड़पति” में 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं। एक समय अपनी उपलब्धि के लिए चर्चित रहीं अधिकारी का नाम अब गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में सामने आने से जिलेभर में हलचल मच गई है। प्रशासनिक गलियारों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली
मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए तो आरोपी तहसीलदार ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। जिसके बाद से ही अमिता सिंह तोमर फरार चल रही थीं।
सूचना मिलते ही निवास पहुंची थी पुलिस
गुरुवार को पुलिस को उनके ग्वालियर में होने की सूचना मिली जिस पर बड़ौदा पुलिस की एक टीम ग्वालियर स्थित अमिता सिंह के निवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर से साथ ले गई। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए श्योपुर एसपी सुधीर अग्रवाल ने बताया कि तत्कालीन तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बाढ़ राहत राशि घोटाले के मामले में ग्वालियर में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है।
रिपोर्ट: अमित कुमार
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