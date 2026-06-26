शर्मनाक! पति ने मारपीट के बाद पत्नी को पिलाया तेजाब? इलाज के दौरान तड़प कर मौत
ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बहु को तेजाब पिलाया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है जबकि आरोपी फरार हैं।
ग्वालियर में दहेज की आग एक बार फिर एक घर उजाड़ गया। विवाहिता निशा राठौर की तेजाब पीने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे। दो दिन पहले गंभीर हालत में निशा को अस्पताल भर्ती कराया गया था।
दअरसल मृतिका निशा पत्नी गजेंद्र राठौर गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के नारायण विहार कॉलोनी में रहती थी। उसकी शादी साल 2022 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के सामान के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। अच्छा सामान न लाने और नया सामान लाने के लिए रोज मारपीट की जाती थी। मायके वाले मांग पूरी कर सामान भी देते थे।
निशा घर पर ही तड़प रही थी
ससुराल पक्ष ने सूचना दी कि निशा की तबीयत बिगड़ रही है। जब वह और पिता मानसिंह नारायण विहार कॉलोनी स्थित ससुराल पहुंचे तो निशा घर पर ही तड़प रही थी। लेकिन ससुराल वाले उसे अस्पताल नहीं ले गए थे। लेकिन विकास और पिता उसे ससुराल से अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। रोज की मारपीट से परेशान होकर निशा पहले भी मायके आ गई थी। तब मायके पक्ष ने ससुराल वालों को समझाया था।
रास्ते में ही दम तोड़ दिया
बात न मानने पर थाने में शिकायत की गई थी। उस समय पति गजेंद्र ने थाने में लिखित रूप से भरोसा दिया था कि अब कभी मारपीट नहीं करेगा। कल श्याम निशा की हालत और बिगड़ गई।डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया। लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
तेजाब पिलाने का आरोप लगाया
निशा के मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर तेजाब पिलाने का आरोप लगाया है।पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
लिखित आश्वासन दिया था
जांच में सामने आया है कि निशा ने करीब ढाई साल पहले 31 दिसंबर 2023 को थाटीपुर थाने में पति के खिलाफ दहेज की मांग, मारपीट और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय पति ने थाने में लिखित आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में पत्नी के साथ मारपीट या प्रताड़ना नहीं करेगा। उसने यह भी लिखा था कि यदि आगे ऐसी कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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