चेकिंग के दौरान पुलिस ने पति की बाइक पकड़ी, थाने में पत्नी पर आईं 'देवी'; पुलिस ने चढ़ाए 50 रुपये
करीब दो मिनट तक थाने में अफरा-तफरी का माहौल रहा। मामला बिगड़ता देख एक पुलिसकर्मी ने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर महिला को भेंट किए और पति को चाबी देकर वहां से तुरंत रवाना कर दिया।
ग्वालियर के भितरवार थाने में एक महिला के हंगामे की वजह से पुलिसकर्मी सोच में पड़ गए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने महिला के पति की बाइक रोकी थी, जिसके बाद थाने के अंदर महिला ने खुद पर 'देवी' आने का दावा करते हुए अजीब हरकतें शुरू कर दीं। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस नगर में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान लोहड़ी माता के पूजन के लिए जा रहे एक परिवार की बाइक रोकी गई और उसकी चाबी थाने ले जाई गई। जब पति चालान के सिलसिले में अंदर पहुंचा, तो उसके पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। महिला अचानक जोर-जोर से हिलने लगी और दावा करने लगी कि उस पर देवी आ गई हैं।
50 रुपए निकालकर महिला को भेंट
करीब दो मिनट तक थाने में अफरा-तफरी का माहौल रहा। मामला बिगड़ता देख एक पुलिसकर्मी ने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर महिला को भेंट किए और पति को चाबी देकर वहां से तुरंत रवाना कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब पुलिस के सामने इस तरह का वाकया हुआ हो। कुछ समय पहले डबरा में भी चेकिंग के दौरान एक शख्स को 'देवता' आ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे बिना चालान छोड़ दिया था।
चालान से बचने का तरीका बता रहे यूजर्स
भितरवार की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर इसे चालान से बचने का तरीका बता रहे हैं। फिलहाल, पुलिस का इस तरह बैकफुट पर आना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
चालानी कार्रवाई की जा रही थी
दरअसल ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट और कागजात के यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए मिल रहे थे, उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौारन वहां से एक बाइक पर सवार होकर पति-पत्नी निकले। बिना हेलमेट होने के कारण पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
चाबी लौटाकर गाड़ी को छोड़ दिया
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्टाफ ने महिला के पति को बुलाकर उसे मनाने की बात कही। पति ने महिला को मनाने के प्रयास किया लेकिन महिला हाथ ऊपर कर कुछ देर नाचती रही। इसके बाद वहां मौजूद स्टाफ ने कुछ पैसे भी चढ़ाए और बाद में गाड़ी की चाबी लौटाकर गाड़ी को छोड़ दिया।ससाथ ही माता रानी को जाने को कहा। यह घटना भितरवार थाना परिसर की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
रिपोर्ट: अमित कुमार
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