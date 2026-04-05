शराबी बेटे से तंग आकर पिता बना हत्यारा, गला घोंटकर मारा; रचा सुसाइड का ड्रामा
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने इस दौरान इसे सुसाइड माना और हत्या की संभावना पर ध्यान नहीं दिया। हत्या के बाद आत्महत्या दिखाने के लिए बेटे के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महीने तक पुलिस को सुसाइड लगने वाला मामला हत्या के रूप में सामने आया। 27 वर्षीय रिंकू यादव की हत्या उसके पिता राजू यादव और भाई गौरव यादव ने की। घटना रात 12:30 बजे नाका चंद्रवदनी गली नंबर पांच में हुई। पिता ने रिंकू का गला घोंटा और भाई ने उसके हाथ पकड़े रखा। पिता तब तक गला दबाए रहा, जब तक रिंकू की आखिरी सांस नहीं निकली। हत्या के बाद आत्महत्या दिखाने के लिए बेटे के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।
झांसी रोड थाना पुलिस को सुबह पिता राजू यादव और गौरव यादव ने बताया कि उसके भाई रिंकू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने इस दौरान इसे सुसाइड माना और हत्या की संभावना पर ध्यान नहीं दिया।
सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी
पिता और भाई मान रहे थे कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम कर दिया। प्राथमिक रिपोर्ट में लिखा गया कि रिंकू की मौत गला घोंटने और दम घुटने से हुई। यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या थी। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने परिजन को हिरासत में लिया।
'रिंकू शराब के नशे में घर आया था'
बाप-बेटे से दोबारा पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में पिता राजू यादव और भाई गौरव यादव ने हत्या कबूल की। आरोपी पिता ने बताया कि रिंकू शराब के नशे में घर आया था। पत्नी से मारपीट करने लगा। उसे बाहर वाले कमरे में अलग कर सुलाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद रिंकू फिर से हंगामा करने लगा। बेटे की हरकत से परेशान होकर मार डाला।
हत्या के एंगल से मामला दर्ज
झांसी रोड थाने के टीआई शक्ति सिंह यादव ने बताया कि पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात हत्या के एंगल से मामला दर्ज किया गया। खुदकुशी की एफआईआर को हत्या में बदल दिया गया है। दोनों बाप-बेटे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया। मामले की जांच अभी जारी है।
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