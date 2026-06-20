मासूम ने गुल्लक से लिए थे चंद रुपए, सच कबूला फिर भी पड़ोसी ने पीट-पीटकर मार डाला
ग्वालियर के बरा गांव से हैवान पड़ोसी ने 8 वर्षीय बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला। बच्ची ने गुल्लक से महज कुछ रुपए निकाल लिए थे और बाद में पकड़े जाने पर सच भी कबूल कर लिया था। इसके बावजूद पड़ोसी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने बच्ची को जमकर पीटा।
ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बरा गांव में 8 वर्षीय मासूम अलीना की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची की मौत बेरहमी से की गई मारपीट के कारण हुई। उसके शरीर पर सिर से लेकर पैर तक 10 से अधिक गंभीर और अंदरूनी चोटों के निशान मिले हैं। मामले में पुलिस ने पड़ोसी आमीन खान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि शुक्रवार शाम अलीना खेलते-खेलते पड़ोसी आमीन खान के सूने घर में चली गई थी। आरोप है कि वहां रखी गुल्लक से उसने कुछ रुपए निकाल लिए थे। एक राहगीर ने बच्ची को घर के ताले के पास देखा था। बाद में तलाश के दौरान आमीन को अलीना पास की एक दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए मिली। पूछताछ में बच्ची ने रुपए लेने की बात स्वीकार कर ली और रुपए भी वापस मिल गए।
कमरे में बंद कर बुरी तरह पिटाई
पुलिस के अनुसार रुपए वापस मिलने के बावजूद आमीन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि वह अलीना को अपने साथ ले गया और कमरे में बंद कर उसकी बुरी तरह पिटाई की। मारपीट इतनी गंभीर थी कि जब वह बच्ची को घर छोड़ने पहुंचा, तब वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। परिजन उसकी हालत की गंभीरता को समझ नहीं सके। रातभर दर्द से तड़पने के बाद शुक्रवार रात अलीना का शव बिस्तर पर मिला।
कई गहरे और अंदरूनी चोटों के निशान
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली और डॉक्टरों के विशेष पैनल से पोस्टमार्टम कराया। जांच में बच्ची के शरीर पर कई गहरे और अंदरूनी चोटों के निशान पाए गए। अत्यधिक मारपीट के कारण अंदरूनी रक्तस्राव हुआ और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी
शुरुआती जांच के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस को बताया था कि आमीन ने बच्ची से केवल पूछताछ की थी, जिससे जांच की दिशा भटकने की आशंका थी। लेकिन घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी।
मौत मल्टीपल इंजरी के वजह से हुई
पुरानी छावनी थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव ने बताया कि बच्ची की मौत मल्टीपल इंजरी यानी कई गंभीर चोटों के कारण हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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