‘कल तक वक्त है वरना’… ‘सीक्रेट वीडियो’ भेज जेल अधीक्षक को ब्लैकमेलर की खुली धमकी; क्या मामला?
ग्वालियर में अज्ञात ब्लैकमेलर ने जेल के अंदर के वीडियोज के जरिए जेल अधीक्षक से पैसों की मांग की है। पुलिस इस मामले में आरोपी के मोबाइल को सर्विलांस पर लेकर तहकीकात कर रही है। ब्लैकमेलर ने धमकी दी है कि उसके पास जेल के अंदर के कई असंवेदनशील वीडियोज मौजूद हैं।
ग्वालियर पुलिस महकमे और केंद्रीय जेल प्रबंधन के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब जेल के वीडियो क्लिप के नाम पर जेल अधीक्षक विदित सरवइया को ब्लैकमेल कर मोटी रकम मांगने का मामला सामने आया। अज्ञात ब्लैकमेलर ने वॉटसएप पर वीडियो क्लिप भेजकर जेल अधीक्षक को धमकी दी। हाथ के पंजे वाली इमोजी भेजकर रंगदारी की मांग की। जेल अधीक्षक ने पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी थी। जब अधीक्षक ने ब्लैकमेलर की बात नहीं मानी तो उसने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो क्लिप वायरल कर दीं, जिसमें जेल में बीड़ी, सब्जी, फल सहित अन्य सामग्री को 20 से 50 गुना दाम पर बेचा जा रहा है।
जेल अधीक्षक ने ग्वालियर एसएसपी और बहोड़ापुर थाना में शिकायत की है। साथ ही पुलिस ने पेन ड्राइव में सुरक्षित मैसेज और वीडियो को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे षड्यंत्र में जेल के ही एक निलंबित प्रहरी और एक पूर्व कैदी की संलिप्तता का संदेह जताया है।
संवेदनशील वीडियो क्लिप का दावा
शिकायत के अनुसार जेल अधीक्षक के मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन और व्हाट्सएप मैसेज आए। अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि उसके पास जेल के अंदर के कुछ बेहद संवेदनशील वीडियो क्लिप हैं। सबूत के तौर पर उसने 4 वीडियो क्लिप भी व्हाट्सएप पर भेजे।ब्लैकमेलर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा “मेरे पास ऐसी कई वीडियो क्लिप हैं। तुम्हारे पास कल तक का समय है, पैसे दे दो वरना ये सारे वीडियो वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दूंगा।'
भारी-भरकम राशि की मांग
पीड़ित ने जब आरोपी को बातचीत के लिए जेल परिसर पर आने को कहा, तो उसने अकड़ दिखाते हुए मैसेज किया 'तेरी गरज है, तू आ।' उसने पीड़ित को गांधी रोड स्थित रेस्ट हाउस में पैसे लेकर मिलने बुलाया। जब पीड़ित ने वाट्सएप पर पूछा कि क्या लेकर आना है और कितने पैसे चाहिए, तो आरोपी ने वाट्सएप मैसेज पर हाथ के पंजे की इमोजी भेजकर भारी-भरकम राशि की मांग की।
सर्विलांस पर लिया गया मोबाइल नंबर
बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि ग्वालियर केंद्रीय जेल के अधीक्षक की ओर से ब्लैकमेलिंग की लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से ब्लैकमेल किए जाने की बात कही गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही ब्लैकमेलर द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर ले लिया गया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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