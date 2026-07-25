'पीएम के खिलाफ भी इस्तीफे की मांग उठेगी'... दिग्विजय सिंह ने क्यों कर दिया अलर्ट?
दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो यह जनता की आवाज का सम्मान होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आवाज उनके खिलाफ भी उठेगी।
ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी और अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब यह पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वे इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि यदि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा जाएगा। इस दौरान उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्रालय के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।
कांग्रेस की भी लंबे समय से थी मांग
ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लंबे समय से मांग रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
प्रधानमंत्री के हाथ में फैसला
दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब फैसला प्रधानमंत्री के हाथ में है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो यह जनता की आवाज का सम्मान होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में लोग प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछेंगे और उनके खिलाफ भी इस्तीफे की मांग उठेगी।लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है और जब लगातार सवाल उठते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि जनता के दबाव और विपक्ष की आवाज का असर अब दिखाई देने लगा है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत
इस दौरान दिग्विजय सिंह ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा विभाग से जुड़ी संसदीय समिति के सदस्य रह चुके हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में कई तरह की अनियमितताएं और गड़बड़ियां देखी हैं। उनके अनुसार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर प्रधानमंत्री के अगले फैसले और केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।
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