AI समिट प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस की 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से अबतक तीन गिरफ्तार
गिरफ्तारी के बाद पुलिस जितेंद्र यादव को दिल्ली ले गई है। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिलाअध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष सभी लोग थाने एसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं इस मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है।
एआई इंपैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ग्वालियर से कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। ये इस मामले में अबतक दिल्ली पुलिस द्वारा 5वीं गिरफ्तारी है। पुलिस सोशल मीडिया पर आए वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। फुटेज के आधार पर ही ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाले यूथ कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है।
परिजनों का क्या कहना है?
परिजनों ने बताया कि जितेंद्र अपने कमरे में थे। अचानक घर के गेट पर किसी की आहट हुई। जब तक परिवार के लोग बाहर आए,पुलिस सीधे उनके कमरे में जाकर उन्हें उठाकर नीचे ले आई। उन्होंने बताया कि पुलिस मारते पीटते दिल्ली की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर ले गई। रात में परिजन कुछ नेताओं के साथ थाने गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। उनके मोबाइल के जरिए ही परिवार को संपर्क कराया गया।
आपको बता दें कि इस मामले में अबतक ग्वालियर से तीन यूथ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। जितेंद्र यादव के अलावा इनमें अजय कुमार और राजा गुर्जर का नाम भी शामिल है।
कोर्ट में पेश किए चारों आरोपी
इससे पहले शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में अन्य चार आरोपी कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव की पेशी हुई। कोर्ट ने चारों आरोपियों को पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में रखा है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन सभी युवा नेताओं ने कार्यक्रम में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था।
रिपोर्ट: अमित कुमार
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
