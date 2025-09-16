ग्वालियर में पत्नी का क्रूर रूप, नींद से नहीं उठा तो पति पर डाल दिया खौलता हुआ पानी

पीड़ित आकाश जाटव खेती-किसानी और आरसीसी मिस्त्री का काम करते हैं। सुबह जब वह सो रहे थे, उसी दौरान पत्नी पूजा जाटव ने पहले थोड़ा गर्म पानी आकाश के कान में डाला। जब वह उठे तो उन पर पूरा गर्म भगोने का पानी उड़ेल दिया। पत्नी की करतूत यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद हथौड़े से उनके कंधे पर वार भी किया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के डबरा में भितरवार में एक पत्नी ने सोते हुए पति पर उबलता पानी डाल दिया। परिजनों को सूचना मिलते ही पति को तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार जारी है। पति की गलती बस इतनी थी कि वह पत्नी के जगाने के बाद भी नींद से नहीं उठा। पति का आरोप है कि पत्नी उसे रोज पीटती है और जान से मारने की धमकी देती है।

पीड़ित आकाश जाटव खेती-किसानी और आरसीसी मिस्त्री का काम करते हैं। सुबह जब वह सो रहे थे, उसी दौरान पत्नी पूजा जाटव ने पहले थोड़ा गर्म पानी आकाश के कान में डाला। जब वह उठे तो उन पर पूरा गर्म भगोने का पानी उड़ेल दिया। पत्नी की करतूत यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद हथौड़े से उनके कंधे पर वार भी किया। परिवार के लोग तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद पति को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है।

आकाश ने अस्पताल में बताया कि पूजा पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी है। वह रोजाना मारपीट करती है, पीड़ित पति आकाश ने बताया कि पत्नी कहती है कि वह सिर्फ मेरी बात सुनेगा,अगर किसी और की सुनी तो वह जान से मार डालेगी। वह लगातार कई महीनों से प्रताड़ित है। पुलिस में कई बार शिकायत की गई। पुलिस हर बार घरेलू मामला कहकर कार्रवाई नहीं करती। पूजा ने आज घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। दंपति के दो बच्चे हैं।

परिजनों उन्होंने बताया है कि आकाश की पत्नी उसको जानने से मारने की कोशिश कर रही है, कई बार उसे पीट भी चुकी है और जान से मारने की धमकी दे चुकी है। मायके वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा वह किसी की नहीं सुनती है, आप घर का मामला घर पर ही निपटाओ। भितरवार एसडीओपी जितेंद्र नगाइच ने कहा कि किसान आकाश जाटव सो रहा था, इस दौरान उसकी पत्नी आई और उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे वह पूरी तरह जल गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।