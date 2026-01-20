मरोड़ी बांह और जमीन पर फेंका; ग्वालियर में महिला से बस कंडक्टर की बदसलूकी- VIDEO

संक्षेप: ग्वालियर में एक बस कंडक्टर ने महिला यात्री को सुनसान जगह पर सड़क पर उतार दिया और उसकी बांह मरोड़ते हुए सड़क पर फेंक दिया। पास ही खड़ा मासूम रोते हुए मां को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

ग्वालियर में एक बस कंडक्टर द्वारा महिला यात्री के साथ मारपीट और बदसलूकी का शर्मनाक घटना सामने आई है। अधिक किराया वसूलने का विरोध करने पर आरोपी बस कंडक्टर ने महिला की बांह मरोड़कर उसे सुनसान सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान महिला का छोटा बच्चा पास खड़ा होकर रोते हुए अपनी मां को छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन कंडक्टर को दया नहीं आई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर बस और फरार कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रोता रहा मासूम, गालियां देता रहा आरोपी घटना भितरवार थाना क्षेत्र के सुनारी गांव की है। मौके पर मौजूद एक युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया जिसमें बस खड़ी दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंडक्टर एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है। वह आगबबूला होकर महिला की बांह मरोड़ता है और जमीन पर गिरा देता है। आरोपी उसे लगातार गालियां दे रहा है। पास खड़ा करीब 9 साल का बच्चा रोते हुए अपनी मां को छोड़ने की विनती कर रहा है।

ओवर लोड बस, छत पर भी बैठे थे लोग घटना के दौरान बस के अन्य यात्री तमाशा देखते रहे। किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। जिस बस में यह घटना हुई वह ओवर लोड नजर आ रही है। वायरल वीडियो में बस की छत पर भी लोग बैठे नजर आ रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है। भितरवार थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाह ने बताया कि अभी तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।