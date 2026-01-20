Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior viral video woman passenger assaulted by bus conductor
मरोड़ी बांह और जमीन पर फेंका; ग्वालियर में महिला से बस कंडक्टर की बदसलूकी- VIDEO

मरोड़ी बांह और जमीन पर फेंका; ग्वालियर में महिला से बस कंडक्टर की बदसलूकी- VIDEO

संक्षेप:

ग्वालियर में एक बस कंडक्टर ने महिला यात्री को सुनसान जगह पर सड़क पर उतार दिया और उसकी बांह मरोड़ते हुए सड़क पर फेंक दिया। पास ही खड़ा मासूम रोते हुए मां को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

Jan 20, 2026 07:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

ग्वालियर में एक बस कंडक्टर द्वारा महिला यात्री के साथ मारपीट और बदसलूकी का शर्मनाक घटना सामने आई है। अधिक किराया वसूलने का विरोध करने पर आरोपी बस कंडक्टर ने महिला की बांह मरोड़कर उसे सुनसान सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान महिला का छोटा बच्चा पास खड़ा होकर रोते हुए अपनी मां को छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन कंडक्टर को दया नहीं आई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर बस और फरार कंडक्टर की तलाश शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोता रहा मासूम, गालियां देता रहा आरोपी

घटना भितरवार थाना क्षेत्र के सुनारी गांव की है। मौके पर मौजूद एक युवक ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया जिसमें बस खड़ी दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंडक्टर एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है। वह आगबबूला होकर महिला की बांह मरोड़ता है और जमीन पर गिरा देता है। आरोपी उसे लगातार गालियां दे रहा है। पास खड़ा करीब 9 साल का बच्चा रोते हुए अपनी मां को छोड़ने की विनती कर रहा है।

ओवर लोड बस, छत पर भी बैठे थे लोग

घटना के दौरान बस के अन्य यात्री तमाशा देखते रहे। किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। जिस बस में यह घटना हुई वह ओवर लोड नजर आ रही है। वायरल वीडियो में बस की छत पर भी लोग बैठे नजर आ रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है। भितरवार थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाह ने बताया कि अभी तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

ये भी पढ़ें:इस बार 26 जनवरी पर हाईटेक इंतजाम; AI, कार-कॉलिंग से कर्तव्य पथ का सफर होगा आसान
ये भी पढ़ें:दिल्ली: दोस्त के साथ 6 महीने से ट्यूटर कर रहा था गंदा काम; किशोर ने मारा चाकू
ये भी पढ़ें:भोजशाला में बसंत पंचमी पर तैयारी; हिंदू-मुस्लिम पक्ष से बात, किसने क्या कहा?

आरोपी कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज

भितरवार थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाह ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी कंडक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि विवेचना जारी है।वायरल वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि आरोपी कंडक्टर ने महिला के साथ बदसलूकी की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|