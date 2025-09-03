यात्री के झुकते ही पार कर देती थीं सामान, ग्वालियर रेलवे स्टेशन की 2 चोरनी पकड़ी गईं

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिलाएं ट्रेनों में महिला यात्रियों के पास बैठ जाती थीं। वे जानबूझकर अपना पैर यात्री महिला के पैर पर रख देती थीं। जैसे ही महिला यात्री अपना पैर हटाने या बिछिया ठीक करने के लिए झुकती, वे झोले या बैग से चुपचाप जेवर निकाल लेती थीं।

ग्वालियर जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों के हैंडबैग से जेवरात चोरी करने वाली दो शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 15 हजार रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा मंगलवार को किया। जीआरपी ने फूलबाग क्षेत्र स्थित स्वर्ण रेखा नदी किनारे की झुग्गियों में दबिश देकर 20 वर्षीय शिवानी और 18 वर्षीय विद्या पत्नी प्रकाश जाटव को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी पूर्व में भिंड और झांसी के इलाकों में भी सक्रिय रही हैं।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिलाएं ट्रेनों में महिला यात्रियों के पास बैठ जाती थीं। वे जानबूझकर अपना पैर यात्री महिला के पैर पर रख देती थीं। जैसे ही महिला यात्री अपना पैर हटाने या बिछिया ठीक करने के लिए झुकती, वे झोले या बैग से चुपचाप जेवर निकाल लेती थीं। पुलिस का कहना है कि यह गैंग ग्वालियर, झांसी और भिंड के रेलवे स्टेशनों पर लंबे समय से सक्रिय था।

इस गैंग का खुलासा एक चोरी की जांच के दौरान हुआ।दतिया निवासी ममता शर्मा का पर्स आगरा झांसी मेमू ट्रेन में चोरी हो गया था, जिसमें 1.5 तोला का हार और 2.5 तोला की चार चूडियां थीं। इस मामले की जांच में जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग खंगाले गए, तो महिला गैंग की पहचान हुई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक वकील आरोपियों को छुड़ाने थाने पहुंच गया, जबकि परिवार वालों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला चोरों के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो कानूनी और आर्थिक रूप से उनका समर्थन कर रहा है। रेलवे जीआरपी के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 7 बड़ी चोरियां हुई हैं, जिनमें कुल 22 लाख रुपए से अधिक मूल्य के जेवरात चोरी हुए हैं।