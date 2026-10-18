गूगल मैप, तेज रफ्तार, ब्रेक फेल और 15 मौतें; ग्वालियर के शीतला माता मंदिर हादसे की डिटेल
ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हो गए। इस भीषण हादसे में लापरवाही के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास शनिवार रात को धान से भरा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर श्रद्धालुओं को कुचलता हुआ मंदिर की दीवार से टकरा गया। भीषण हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। हादसे को लेकर अब तक जो डिटेल सामने आई है उसके अनुसार, ट्रक की स्पीड ज्यादा थी। हादसे के दौरान ड्राइवर मोबाइल में गूगल मैप देखकर रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक सामने भीड़ दिखी तो ड्राइवर ने ब्रेक दबाया लेकिन वह फेल हो गया। पुलिस ने ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। लापरवाही के आरोप में सीएसपी रवि भदौरिया समेत 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
तेज थी रफ्तार, ढलान पर हुआ बेकाबू
हादसा रात करीब 1:30 बजे चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए सड़क किनारे लाइन में लगे थे। बताया जाता है कि चीनौर की ओर से धान से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक ढलान पर अचानक बेकाबू हो गया।
गूगल मैप पर बिजी, अचानक दिखी भीड़, ब्रेक फेल
सूत्रों के अनुसार, ट्रक का ड्राइवर मोबाइल पर गूगल मैप की मदद से रास्ता देख रहा था। इसी दौरान ढलान पर पहुंचने के बाद ड्राइवर को नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा दिखाई दी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया तो ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक की स्पीड पहले से तेज थी। अचानक हुई इन वजहों के चलते ट्रक बेकाबू हो गया।
चेकपोस्ट तोड़, श्रद्धालुओं को कुचलते हुए दीवार से टकराया
ट्रक ने रास्ते में बने पुलिस चेकपोस्ट को तोड़ दिया और श्रद्धालुओं को कुचलते हुए शीतला माता मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मंदिर की दीवार ढह गई और कई लोग मलबे में दब गए।
प्रतिबंधित था प्रवेश
यह भी पता चला है कि शीतला माता मंदिर पर 9 दिनों तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहने के बावजूद चीनौर की ओर से दो धान से लदे ट्रक मंदिर के पीछे की तरफ पहुंच गए थे। ट्रक पंजाब की ओर जा रहे थे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जहां साइकिल तक नहीं जा सकती, वहां भारी ट्रक कैसे पहुंच गया?
चालक और मालिक गिरफ्तार
हादसे के बाद घायलों को तत्काल जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। सरकार ने सभी घायलों का नि:शुल्क इलाज कराने की घोषणा की है। पुलिस ने ट्रक चालक और मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्वालियर पोस्टमॉर्टम रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।
सीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड
आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लापरवाही के आरोप में झांसी रोड के सीएसपी रवि भदौरिया को हटाने के साथ 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।
इन पर ऐक्शन
इनमें झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव, आंतरी थाना प्रभारी गीतेश शर्मा, झांसी रोड ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक रघुवंशी, निरीक्षक यातायात राघवेंद्र जादौन, प्रधान आरक्षक सुशील द्विवेदी तथा आरक्षक किशन खन्ना, अनिल जैतपुरिया और पवन सेंगर शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे को हृदयविदारक बताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और घटना की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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