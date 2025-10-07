gwalior senior advocate calls br ambedkar britishers agent came sp office to surrender know details अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताने वाले वकील पर FIR, ग्वालियर में कहां हुआ बवाल?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior senior advocate calls br ambedkar britishers agent came sp office to surrender know details

अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताने वाले वकील पर FIR, ग्वालियर में कहां हुआ बवाल?

सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि वह अंबेडकर को नहीं मानते हैं, अंबेडकर कुछ भी नहीं है,अंबेडकर व्यक्तित्व का नाम है,अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट भी उन्होंने बताया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंबेडकर समर्थकों की ओर से पुलिस में इसकी शिकायत की थी। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 7 Oct 2025 04:53 PM
share Share
Follow Us on
अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताने वाले वकील पर FIR, ग्वालियर में कहां हुआ बवाल?

ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा एसपी ऑफिस में गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में एडवोकेट्स और सवर्ण समाज से जुड़े हुए संगठन के लोग मौजूद रहे। भड़काऊ बयान के आरोप पर उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। वकील अनिल मिश्रा ने बाबा साहेब अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट बताया था।

दरअसल, ग्वालियर में इन दिनों संविधान के असली निर्माता टाइटल को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में सर बीएन राव समर्थक उन्हें असली संविधान निर्माता बता रहे हैं, जिसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में अम्बेडकर समर्थक और बीएन राव समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में ओबीसी महासभा के नेता और अंबेडकर समर्थक लोगों की ओर से अंबेडकर विरोधियों को राष्ट्रद्रोही का दर्जा दिए जाने का बयान दिया था, जिस पर सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे बयान देने वालों को कानून - संविधान के संबंध में ज्ञान और जानकारी नहीं है।

सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा कि वह अंबेडकर को नहीं मानते हैं, अंबेडकर कुछ भी नहीं है,अंबेडकर व्यक्तित्व का नाम है,अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट भी उन्होंने बताया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंबेडकर समर्थकों की ओर से पुलिस में इसकी शिकायत की थी,जिसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नोटिस भेज कर अनिल मिश्रा से जवाब मांगा था। तय समय पर जवाब ना आने पर क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने अनिल मिश्रा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने की एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद आज अनिल मिश्रा और सर बी एन राव समर्थकों में आक्रोश देखने के लिए मिला,वह अनिल मिश्रा के साथ ग्वालियर एसपी ऑफिस में बड़ी संख्या में पहुंचे।

अनिल मिश्रा FIR दर्ज होने के बाद अपनी गिरफ्तारी देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में एडिशनल एसपी जयराज कुबेर का कहना है कि पुलिस ने हाल ही में एफआईआर दर्ज की है,पुलिस मामले की जांच कर रही है,जरूरत पड़ने पर अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं अनिल मिश्रा का कहना है कि अंबेडकर नाम का प्रोपेगेंडा समाज में फैलाया गया है,जो अब नहीं चलने वाला है। अंबेडकर समर्थकों ने 15 तारीख को मेरे घर पर जूते फेंकने का ऐलान किया है। मैं भी उन्हें चैलेंज देता हूं जिन लोगों ने ऐलान किया है वह मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर भी दिखा दें। इस दौरान यदि कोई भी तनाव का माहौल बनता है तो उसके लिए भी स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Madhya Pradesh News Gwalior BR Ambedkar
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|