Gwalior road accident many people injred after speeding hit bike and E-rickshaw MP के ग्वालियर में बेकाबू कार का सड़क पर तांडव, बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 लोग घायल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Gwalior road accident many people injred after speeding hit bike and E-rickshaw

MP के ग्वालियर में बेकाबू कार का सड़क पर तांडव, बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार रात हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार क्रेटा कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर आगे चल रही बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरFri, 8 Aug 2025 01:17 PM
share Share
Follow Us on
MP के ग्वालियर में बेकाबू कार का सड़क पर तांडव, बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार रात हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार क्रेटा कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर आगे चल रही बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह और थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित मिश्रा पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पेट्रोल पंप के कोने पर खड़ी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इस घटना में कार में सवार चार लोगों को गंभीर चोटें आईं। इसके साथ ही कार चालक ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी। टक्कर लगने से बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद कार डिवाइडर से जाकर टकराई और पलट गई।

वहां मौजूद लोगों ने कार को सीधा किया और घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा। उन्होंने ही 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, कार चालक नशे की हालत में था। दुर्घटना में शामिल कार पर ‘पुलिस’ लिखा हुआ था। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि कार चालक शराब के नशे में था.. कार काफी तेज रफ्तार में थी। पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस घटना में 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Road Accident Madhya Pradesh News Mp News अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|