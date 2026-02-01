Hindustan Hindi News
ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी को बोनट पर लटका कर घसीटा, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी को बोनट पर लटका कर घसीटा, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

संक्षेप:

ग्वालियर में भिंड रोड पर शनिवार रात को कुछ युवकों के एक रिटायर फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर करीब 500 मीटर तक घसीटा। आरोपी रिटायर फौजी को सड़क पर फेंककर मौके से फरार हो गए। 

Feb 01, 2026 07:58 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, ग्वालियर
ग्वालियर के भिंड रोड पर शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटीए जहां कुछ युवकों ने मामूली कार टक्कर के बाद एक रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट की। रिटायर्ड फौजी ने जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनको कार के बोनट पर करीब 500 मीटर तक घसीटा। फिर सड़क पर फेंककर फरार हो गए। घटना का लगभग 16 सेकंड का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बोनट पर लटकाकर 500 मीटर तक घसीटा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर में भिंड रोड पर शनिवार रात कुछ युवकों ने एक रिटायर्ड फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर करीब 500 मीटर तक घसीटा। इसके बाद आरोपी उन्हें सड़क पर फेंककर भाग गए।

कारों में टक्कर बाद हुई घटना

महाराजपुरा पुलिस के अनुसार, रिटायर्ड फौजी कल्याण किशोर कांत शर्मा आदित्यपुरम की गणेश कॉलोनी में रहते हैं। शनिवार रात करीब 11 बजे वह अपने बहनोई अवधेश शर्मा के साथ प्रेस्टीज कॉलेज की ओर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आदित्याज होटल के पास उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई जिसका नंबर एमपी 07 जेडएल 8545 है।

कार लेकर फरार हुए आरोपी

टक्कर के बाद दूसरी कार से दो युवक बाहर आए और गाली-गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने रिटायर्ड फौजी और उनके बहनोई के साथ मारपीट की। वहां मौजूद लोगों के अनुसार, जब भीड़ जुटने लगी तो आरोपी अपनी कार लेकर भाग गए।

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पीड़ित की ओर से रात में महाराजपुरा थाने जाकर कार नंबर के साथ शिकायत लिखवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
