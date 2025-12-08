'तेरा तुझको अर्पण' अभियान से लोगों के चेहरों पर लौटी खुशी, MP पुलिस ने गुम हुए 736 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 'तेरा तुझको अर्पण' अभियान से नए साल की शुरुआत से पहले ही उन तमाम लोगों के चेहरे पर तब एक बड़ी खुशी देखी गई, जब उनके गुम हुए मोबाइल उनके सामने आए। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने उन लोगों के खोए फोन ढूंढकर उनके चेहरे पर खुशी लौटने का काम किया है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नए साल की शुरुआत से पहले ही उन तमाम लोगों के चेहरे पर तब एक बड़ी खुशी देखी गई, जब उनके गुम हुए मोबाइल उनके सामने आए। ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने उन लोगों के खोए फोन ढूंढकर उनके चेहरे पर खुशी लौटने का काम किया है। 'तेरा तुझको अर्पण' अभियान के तहत ग्वालियर पुलिस ने दिसंबर माह में CEIR पोर्टल रिकॉर्ड के मुताबिक 736 मोबाइल फोन खोज निकाले हैं, जिनकी कीमत 01 करोड़ 82 लाख रुपये कीमत के करीब है। कुल मिलाकर पुलिस ने साल 2025 में अब तक 3 करोड़ 72 लाख रुपये कीमत के 1503 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं।
पुलिस को प्राप्त हुए मोबाइलों को एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव और साइबर सेल ने उन लोगों को वितरित किया, जिनके द्वारा मोबाइल गुम होने संबंधी आवेदन साइबर सेल को दिए गए थे। इन आवेदकों में रिटायर्ड आर्मी मैन, किसान, छात्र, मजदूर, गृहिणी आदि शामिल थे।
मोबाइल वापस पाने वाले कई आवेदक तो ऐसे थे, जिन्होंने अपना मोबाइल मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन अब जब उन्हें उनके मोबाइल फोन वापस मिले तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी।
एसएसपी द्वारा इस मौके पर 4 ऐसे नागरिकों को सम्मानित भी किया गया, जिन्हें राह चलते मोबाइल फोन पड़े मिले थे। उन्होंने उन मोबाइलों को पुलिस तक पहुंचाया। उनके इस जागरूकता भरे कदम पर उन्हें सम्मानित किया गया।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल ने लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके चेहरे पर खुशी लौटने का काम किया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत दिसंबर माह में CEIR पोर्टल रिकॉर्ड के अनुसार 01 करोड़ 82 लाख रुपए कीमत के 736 मोबाइल खोज निकाले हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने साल 2025 में अब तक 3 करोड़ 72 लाख रुपये कीमत के 1503 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं।
रिपोर्ट : अमित कुमार