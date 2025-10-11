gwalior police constable assaulted patrol drunken accused arrested viral video ग्वालियर में गश्त कर रहे कांस्टेबल को बदमाशों ने पीटा, नाक-मुंह से निकला खून, आरोपी गिरफ्तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior police constable assaulted patrol drunken accused arrested viral video

ग्वालियर में गश्त कर रहे एक पुलिस आरक्षक सत्यभान गुर्जर के साथ नशे में धुत कुछ बदमाशों ने मारपीट की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 11 Oct 2025 01:49 PM
ग्वालियर शहर में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश आमजन ही नहीं, बल्कि खाकी पर भी अपना रौब जमाने में पीछे नहीं हैं। खाकी का खौफ अब बदमाशों में खत्म होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये बदमाश पुलिस के साथ मारपीट करने में पीछे नहीं हैं। शहर के इंदरगंज थाने के रोशनी घर रोड की घटना है, जहां रात्रि में गाड़ी से गश्त कर रहे आरक्षक के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। आरक्षक के नाक-मुंह से खून निकलने लगा। इस दौरान आरक्षक बदमाशों से विनती करता रहा, लेकिन बदमाशों की संख्या तीन से चार होने के कारण पुलिस आरक्षक अकेला पड़ गया और खुद को बचाते हुए जान की गुहार लगाता रहा। बदमाश नशे में धुत थे और बार-बार पुलिस वैन से गश्त कर रहे आरक्षक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रहे थे।

क्या है मामला?

दरअसल, जनकगंज थाने में पदस्थ आरक्षक सत्यभान गुर्जर रात्रि में गश्त कर रहा था, तभी देर रात उसकी आंख लग गई। वहीं, सड़क किनारे लगे खंभे से गाड़ी टकरा गई। इसके बाद आरक्षक आगे बढ़ गया, लेकिन तभी वहां खड़ा रोहित प्रजापति अपने साथियों के साथ पुलिस वाहन को रोककर आरक्षक के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में इस तरह पुलिस के साथ मारपीट की घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग यह कहते नजर आने लगे कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं, तो आमजन कहां सुरक्षित होगा।

पुलिस की कार्रवाई

हालांकि, घटना के बाद पुलिस आरक्षक ने थाने पहुंचकर अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरक्षक से मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गाड़ी टकराने के विवाद में आरक्षक से मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरक्षक की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, ड्यूटी के दौरान मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटनास्थल का मुआयना कराया और उसका जुलूस भी निकाला है।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले एक आरोपी को इंदरगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

