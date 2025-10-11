ग्वालियर में गश्त कर रहे कांस्टेबल को बदमाशों ने पीटा, नाक-मुंह से निकला खून, आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर में गश्त कर रहे एक पुलिस आरक्षक सत्यभान गुर्जर के साथ नशे में धुत कुछ बदमाशों ने मारपीट की और उसे बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है।

ग्वालियर शहर में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये बदमाश आमजन ही नहीं, बल्कि खाकी पर भी अपना रौब जमाने में पीछे नहीं हैं। खाकी का खौफ अब बदमाशों में खत्म होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये बदमाश पुलिस के साथ मारपीट करने में पीछे नहीं हैं। शहर के इंदरगंज थाने के रोशनी घर रोड की घटना है, जहां रात्रि में गाड़ी से गश्त कर रहे आरक्षक के साथ बदमाशों ने मारपीट कर दी। आरक्षक के नाक-मुंह से खून निकलने लगा। इस दौरान आरक्षक बदमाशों से विनती करता रहा, लेकिन बदमाशों की संख्या तीन से चार होने के कारण पुलिस आरक्षक अकेला पड़ गया और खुद को बचाते हुए जान की गुहार लगाता रहा। बदमाश नशे में धुत थे और बार-बार पुलिस वैन से गश्त कर रहे आरक्षक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रहे थे।

क्या है मामला? दरअसल, जनकगंज थाने में पदस्थ आरक्षक सत्यभान गुर्जर रात्रि में गश्त कर रहा था, तभी देर रात उसकी आंख लग गई। वहीं, सड़क किनारे लगे खंभे से गाड़ी टकरा गई। इसके बाद आरक्षक आगे बढ़ गया, लेकिन तभी वहां खड़ा रोहित प्रजापति अपने साथियों के साथ पुलिस वाहन को रोककर आरक्षक के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शहर में इस तरह पुलिस के साथ मारपीट की घटना चर्चा का विषय बन गई। लोग यह कहते नजर आने लगे कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं, तो आमजन कहां सुरक्षित होगा।

पुलिस की कार्रवाई हालांकि, घटना के बाद पुलिस आरक्षक ने थाने पहुंचकर अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरक्षक से मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गाड़ी टकराने के विवाद में आरक्षक से मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरक्षक की शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, ड्यूटी के दौरान मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटनास्थल का मुआयना कराया और उसका जुलूस भी निकाला है।