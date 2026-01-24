Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Gwalior police arrested a cyber fraud kingpin who defrauded Sri Ramakrishna Ashram of Rs 2 5 Crore
ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा साइबर फ्रॉड सरगना, श्रीरामकृष्ण आश्रम में की थी ढाई करोड़ की ठगी

ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा साइबर फ्रॉड सरगना, श्रीरामकृष्ण आश्रम में की थी ढाई करोड़ की ठगी

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाला मुख्य आरोपीआखिरकार पकड़ा गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने श्रीरामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के किंगपिन उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 24, 2026 08:34 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाला मुख्य आरोपीआखिरकार पकड़ा गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने श्रीरामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के किंगपिन उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया है। असल में 17 मार्च 2025 को ग्वालियर में श्रीराम कृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रितानंद को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ढाई करोड़ से जायदा की ठगी को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 17 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी भी हो चुकी थी लेकिन जो इस कांड का सूत्रधार था वह ग्वालियर में होकर भी पुलिस की पहुंच से दूर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मास्टरमाइंड को पुलिस ने ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड हांसिल कर ली है।बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी उदय राज विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, लेकिन पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी, वहीं केस में ठगी की रकम का कोई भी नया अपडेट कोर्ट को नहीं दे पायी इस बात पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था।

जब कोर्ट की सख्ती हुई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस को पूर्व में गिरफ्तार करण विनाग्या से पूछताछ में उदय राज विनाग्या के बारे में पता चला था, उसी ने बताया की किंगपिन के खाते में ही ठगी की रकम में से 1 करोड़ 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।मामले की जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम सुमन गुर्जर ने बताया कि, उदय राज मूलरूप से उज्जैन के नागदा का रहने वाला है और ग्वालियर अपने वकील से संपर्क के लिए आया था। इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके बताए गए ठिकानों पर दबिश दे कर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी और मशरूका बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

साइबर ठगी का मास्टरमाइंड उदय राज ठगी के बाद अपने एजेंट्स के ज़रिए ठगी का पैसा निकलवाता और दूसरी जगहों में वितरित कराता था।वहीं अभी पुलिस आरोपी उदयराज और उसके घरवालों के भी बैंक खातों की डिटेल निकलवा रही है. इसके अलावा, उदय की मां हेमलता के खाते में भी काफी बड़ा लेनदेन सामने आया है।वही पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उदय का क्या कारोबार है वह कितने खाते चलाता है उसकी संपत्ति कहां-कहां है और उसके साथ कितने लोग ठगी में शामिल हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|