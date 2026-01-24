ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा साइबर फ्रॉड सरगना, श्रीरामकृष्ण आश्रम में की थी ढाई करोड़ की ठगी

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाला मुख्य आरोपीआखिरकार पकड़ा गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने श्रीरामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के किंगपिन उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करोड़ों का साइबर फ्रॉड करने वाला मुख्य आरोपीआखिरकार पकड़ा गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने श्रीरामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रीतानंद से 2.52 करोड़ के साइबर फ्रॉड के किंगपिन उदय राज विनाग्या को ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया है। असल में 17 मार्च 2025 को ग्वालियर में श्रीराम कृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रितानंद को करीब 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ढाई करोड़ से जायदा की ठगी को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 17 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी भी हो चुकी थी लेकिन जो इस कांड का सूत्रधार था वह ग्वालियर में होकर भी पुलिस की पहुंच से दूर था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मास्टरमाइंड को पुलिस ने ग्वालियर से ही गिरफ्तार कर लिया, जहां उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड हांसिल कर ली है।बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी उदय राज विनाग्या के खाते में ही ठगी गई रकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, लेकिन पुलिस लंबे समय से इसे पकड़ने में नाकाम थी, वहीं केस में ठगी की रकम का कोई भी नया अपडेट कोर्ट को नहीं दे पायी इस बात पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने क्राइम ब्रांच की जांच पर गहरी नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था।

जब कोर्ट की सख्ती हुई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस को पूर्व में गिरफ्तार करण विनाग्या से पूछताछ में उदय राज विनाग्या के बारे में पता चला था, उसी ने बताया की किंगपिन के खाते में ही ठगी की रकम में से 1 करोड़ 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।मामले की जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम सुमन गुर्जर ने बताया कि, उदय राज मूलरूप से उज्जैन के नागदा का रहने वाला है और ग्वालियर अपने वकील से संपर्क के लिए आया था। इसकी जानकारी पुलिस को लगते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और इसके बताए गए ठिकानों पर दबिश दे कर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी और मशरूका बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।