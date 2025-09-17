ग्वालियर में पीएम मोदी का इकलौता मंदिर, जन्मदिन पर हो रही है विशेष पूजा अर्चना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन ग्वालियर के एक मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इस मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित है, जहां उनके समर्थक और भक्त उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। इस खास अवसर पर पीएम मोदी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराकर उनकी आरती उतारी गई।

देश के दिल मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने पहुंचे। वहीं, मध्य प्रदेश में भी पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूजकर उनका जन्मदिन मनाया गया। ग्वालियर में प्रदेश का एकमात्र पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर है, जहां उनके चाहने वालों ने मोदी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराया और उनकी पूजा-अर्चना कर आरती उतारी।

मंदिर का निर्माण और महत्व आपको बता दें कि ग्वालियर में पीएम नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने उनके लिए मंदिर बनाया है। यह मंदिर ग्वालियर की सत्यनारायण की टेकरी पर बनाया गया है, जहां पहले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित है। उनके बगल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा लगाई गई है। इतना ही नहीं, यहां सुबह-शाम रोज पुजारी द्वारा पूजा की जाती है और उनके जन्मदिन के मौके पर यहां चाहने वाले लोग और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है।