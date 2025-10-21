ग्वालियर में ससुराल वाले मांग रहे थे दहेज में भैंस, महिला ने तेजाब पीकर दे दी जान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दहेज में 2 लाख की मुर्रा भैंस न देने पर 21 वर्षीय नवविवाहिता को ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने एसिड पीकर जान दे दी, इस मामले में पुलिस ने पति समेत ससुराल के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो सभी फरार हैं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 21 साल की नवविवाहिता की जिंदगी उस वक्त खत्म हो गई, जब ससुराल वालों की दहेज में मुर्रा भैंस की मांग और रोजाना की प्रताड़ना ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि उसने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पति और ससुराल के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं।

शादी का सपना, दहेज की सजा विमलेश बघेल नाम की महिला की शादी 31 जनवरी 2024 को मधोगंज के दिनेश बघेल के साथ हुई थी। लेकिन शादी का यह नया रिश्ता जल्द ही दहेज की आग में जलने लगा। ससुराल वालों ने विमलेश पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह अपने मायके से मुर्रा भैंस लाए, जो एक ऊंची नस्ल की भैंस है और जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये तक हो सकती है। ससुराल का मकसद था इस भैंस को अपने डेयरी कारोबार में इस्तेमाल करना।

विमलेश के परिवार के मुताबिक, उसे हर दिन शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ता था। एक परिजन ने पुलिस को बताया, “वह रोते हुए फोन करती थी, कहती थी कि ससुराल वाले मुर्रा भैंस के लिए उसे रोज मारते हैं। लेकिन वह शिकायत दर्ज करने से डरती थी।”

एसिड पीकर दी जान 20 सितंबर को ससुराल वालों की प्रताड़ना ने हिंसक रूप ले लिया। अगले दिन विमलेश ने हताशा में आकर एसिड पी लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस दर्दनाक घटना ने विमलेश के परिवार को तोड़कर रख दिया।