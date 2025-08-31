कुत्ते को घर के बाहर शौच कराने से मना किया तो भड़क गया पड़ोसी, ब्लेड से महिला पर हमला

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला पर उसके पड़ोसी ने कुत्ते को लेकर हुए विवाद में ब्लेड से हमला कर दिया। घटना शनिवार शाम की है। झगड़ा कुत्ते को घर के बाहर शौच कराने को लेकर हुआ था।

घटना हजीरा इलाके की है और आऱोपी की पहचान सुनील चौहान के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता दीप्ति प्रजापति अपनी ननद और बच्चों के साथ पार्क जा रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और पीड़िता से झगड़ा करने लगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने दीप्ति की गर्दन और हाथ पैर पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस हादसे में पीड़िता घायल हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल वह खतरे से बाहर है।