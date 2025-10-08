ग्वालियर से लापता महिला बच्चे के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली, खुद बताई क्या थी वजह

थाना बहोड़ापुर में निवास करने वाली महिला अपने पुत्र उम्र 9 वर्ष के साथ 24 जुलाई 2025 को घर से यह कहकर निकली थी कि वह बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, लेकिन इसके बाद दोनों घर नहीं लौटे। पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई,जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए निकली महिला और उसका बच्चा पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिले हैं। महिला ने बताया कि किसी धोखाधड़ी या फ्रॉड के झांसे में नहीं बल्कि उसने खुद घर छोड़ने का फैसला किया था। बहोड़ापुर पुलिस ने महिला और उसके बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपर्द कर दिया है।

दरअसल, थाना बहोड़ापुर में निवास करने वाली महिला अपने पुत्र उम्र 9 वर्ष के साथ 24 जुलाई 2025 को घर से यह कहकर निकली थी कि वह बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, लेकिन इसके बाद दोनों घर नहीं लौटे। पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई,जिसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। थाना प्रभारी बहोड़ापुर के निर्देशन में प्रआर जयराम को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई।

उन्होंने महिला के रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद विवेचक ने सोशल मीडिया की मदद ली, जहां महिला की इंस्टाग्राम आईडी से सुराग मिला। बड़ी सूझबूझ से महिला से बातचीत शुरू की गई, उसे भरोसे में लेकर उसका मोबाइल नंबर प्राप्त किया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह बटाला गुरुद्वारा (पंजाब) में रह रही है। इस जानकारी के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रआर जयराम को पंजाब भेजा गया।

बटाला में तकनीकी माध्यमों से आगे की जानकारी जुटाने पर पता चला कि महिला और उसका बेटा पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित गांव कहानुमान, जिला गुरदासपुर (पंजाब) में हैं। तत्परता दिखाते हुए जयराम मौके पर पहुंचे और थाना कहानुमान पुलिस के सहयोग से गुमशुदा महिला और उसके बेटे को सकुशल बरामद कर लिया।

पंजाब पुलिस की मौजूदगी में दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह किसी दबाव या अपराध की शिकार नहीं हुई है। उसने स्वयं ग्वालियर से बिना बताए घर छोड़ा था। वह कुछ दिन अमृतसर गुरुद्वारे में रही, फिर बटाला में जाकर एक व्यक्ति से परिचित होकर उसके साथ रहने लगी।