ग्वालियर की नाबालिग के साथ हैवानियत, बेंगलुरू ले जाकर किया गैंगरेप; 3 गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को अगवा कर बेंगलुरु ले जाया गया, जहां 31 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गैंगरेप किया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को अगवा कर बेंगलुरु ले जाया गया, जहां 31 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस घिनौनी वारदात में छात्रा की मकान मालिक, उसका बेटा और भांजा भी शामिल हैं। पुलिस ने बीती रात को 2 और बुधवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी फरार है। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने 1 मार्च 2026 को नाबालिग छात्रा को मुक्त करा लिया था, लेकिन आरोपियों की दहशत इतनी थी कि वह कुछ नहीं बता सकी। अब जाकर नाबालिग ने चुप्पी तोड़ी है। जिसके बाद पुलिस ने रेप, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक आरोपी अभी फरार है।
पीड़िता ने अपनी आप बीती में बताया कि वह छात्रा है और उसकी मां जॉब कर उसे पढ़ा रही है।जब उसकी मां काम पर चली जाती थी, तब मकान मालिक गुड्डी राठौर उसे कमरे में बंद कर देती थी।इसी दौरान गुड्डी का बेटा मनोज और भांजा योगेश उसके साथ गलत काम करते थे।31 जनवरी 2026 के दिन जब छात्रा कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी तभी इन लोगों ने साजिश रचकर बुलबुल राठौर की मदद से छात्रा को अगवा कर लिया।नाबालिग को आरोपी योगेश, राकेश उर्फ राजू और वकीला ग्वालियर से बेंगलुरु ले गए। वहां योगेश, राकेश और वकीला ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
पुलिस ने छात्रा को बेंगलुरु से बरामद किया था, लेकिन उस समय आरोपियों के डर और दहशत की वजह से छात्रा ने चुप्पी साध ली थी।पुलिस को यही बताया गया था कि वह अपनी मर्जी से गई थी।पर उसके साथ क्या-क्या हुआ यह किसी को नहीं पता था।आरोपियों ने उसे और उसकी मां को मार डालने की धमकी दी थी।कुछ दिन बीतने और खुद को सुरक्षित महसूस करने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई।इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।पुलिस ने तत्काल मामले में गैंगरेप धारा 376D और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोपियों की तलाश शुरू की।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की तो आरोपी मनोज राठौर, गुड्डी राठौर और बुलबुल राठौर को उनके घर के पास से ही मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया।जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी योगेश राठौर, शिवपुरी में हैं।पुलिस टीम द्वारा शिवपुरी से आरोपी योगेश राठौर को गिरफ्तार कर लाई।पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी को ग्वालियर लाकर पूछताछ की गई जिसने घटना करना स्वीकार किया।पुलिस ने राजू उर्फ राकेश राठौर को भी गिरफ्तार किया। फरार आरोपी वकीला की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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