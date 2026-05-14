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ग्वालियर की नाबालिग के साथ हैवानियत, बेंगलुरू ले जाकर किया गैंगरेप; 3 गिरफ्तार

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को अगवा कर बेंगलुरु ले जाया गया, जहां 31 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गैंगरेप किया गया।

ग्वालियर की नाबालिग के साथ हैवानियत, बेंगलुरू ले जाकर किया गैंगरेप; 3 गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा को अगवा कर बेंगलुरु ले जाया गया, जहां 31 दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस घिनौनी वारदात में छात्रा की मकान मालिक, उसका बेटा और भांजा भी शामिल हैं। पुलिस ने बीती रात को 2 और बुधवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी फरार है। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने 1 मार्च 2026 को नाबालिग छात्रा को मुक्त करा लिया था, लेकिन आरोपियों की दहशत इतनी थी कि वह कुछ नहीं बता सकी। अब जाकर नाबालिग ने चुप्पी तोड़ी है। जिसके बाद पुलिस ने रेप, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एक आरोपी अभी फरार है।

पीड़िता ने अपनी आप बीती में बताया कि वह छात्रा है और उसकी मां जॉब कर उसे पढ़ा रही है।जब उसकी मां काम पर चली जाती थी, तब मकान मालिक गुड्डी राठौर उसे कमरे में बंद कर देती थी।इसी दौरान गुड्डी का बेटा मनोज और भांजा योगेश उसके साथ गलत काम करते थे।31 जनवरी 2026 के दिन जब छात्रा कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी तभी इन लोगों ने साजिश रचकर बुलबुल राठौर की मदद से छात्रा को अगवा कर लिया।नाबालिग को आरोपी योगेश, राकेश उर्फ राजू और वकीला ग्वालियर से बेंगलुरु ले गए। वहां योगेश, राकेश और वकीला ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

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पुलिस ने छात्रा को बेंगलुरु से बरामद किया था, लेकिन उस समय आरोपियों के डर और दहशत की वजह से छात्रा ने चुप्पी साध ली थी।पुलिस को यही बताया गया था कि वह अपनी मर्जी से गई थी।पर उसके साथ क्या-क्या हुआ यह किसी को नहीं पता था।आरोपियों ने उसे और उसकी मां को मार डालने की धमकी दी थी।कुछ दिन बीतने और खुद को सुरक्षित महसूस करने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई।इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।पुलिस ने तत्काल मामले में गैंगरेप धारा 376D और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाकर आरोपियों की तलाश शुरू की।

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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की तो आरोपी मनोज राठौर, गुड्डी राठौर और बुलबुल राठौर को उनके घर के पास से ही मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया।जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी योगेश राठौर, शिवपुरी में हैं।पुलिस टीम द्वारा शिवपुरी से आरोपी योगेश राठौर को गिरफ्तार कर लाई।पुलिस द्वारा पकड़े गये आरोपी को ग्वालियर लाकर पूछताछ की गई जिसने घटना करना स्वीकार किया।पुलिस ने राजू उर्फ राकेश राठौर को भी गिरफ्तार किया। फरार आरोपी वकीला की तलाश की जा रही है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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