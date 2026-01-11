MP : ग्वालियर में देर रात धमाके संग ‘फटी धरती’, जल धार निकलने से कई मकानों में आई दरार

Hindustan Hindi News
Jan 11, 2026 01:44 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां आधी रात को तेज धमाके के साथ जमीन के नीचे पानी की पाइपलाइन फटने से अचानक जल धार निकलने लगी और देखते ही देखते धीरे-धीरे पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद कई मकानों में दरारें भी आ गईं और कई मकान पूरी तरह जलमग्न हो गए।

जानकारी के अनुसार, ग्वालियर शहर के अर्बन ग्रीन सिटी में शनिवार रात अचानक ब्लास्ट के साथ पानी की मुख्य पाइपलाइन फट गई। इस दौरान दहशत के चलते लोग अपने-अपने घरों के बाहर निकल आए। पाइपलाइन फटने से तकरीबन एक दर्जन मकानों में दरारें आ गई हैं। मकान के बाहर बने चबूतरे पूरी तरह से टूट गए। घरों के बाहर रखा लोगों का सामान भी खराब हो गया। इस घटना से लोग बेहद डरे हुए हैं और वह अपने मकान में नहीं जा रहे हैं।

लोगों का कहना है कि ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से जमीन फटी है उनके मकान भी भरभराकर न गिर पड़ें। उन्होंने कहा कि पहले आवाज आ रही थी जब उन्होंने देखा बाहर निकलकर तो पूरी सड़क पर पानी ही पानी भरा थाय़ कई घरों में भी पानी भर गया, जब सीसीटीवी में देखा गया, तब पता चला कि ब्लास्ट के साथ पानी की पाइपलाइन फटी है।

नगर निगम आयुक्त भी मौके पर पहुंचे

इस मामले की जानकारी मिलते ही नगर निगम आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और पानी की लाइन को बंद कराया, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है, इतनी घटिया पानी की पाइपलाइन डाली है कि इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था।

काफी मात्रा में पानी सड़कों पर बहा

कॉलोनीवासियों का कहना है कि काफी मात्रा में पानी बह जाने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और पानी बंद कराया। निगम अधिकारी केवल पाइपलाइन दुरुस्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन नुकसान की भरपाई को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।

अधिकारियों के लौटने के बाद अब तक कोई दोबारा मौके पर नहीं पहुंचा। हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से बाहर निकलने और अपनी गाड़ियां निकालने में भी परेशान हैं।

निगम आयुक्त ने नुकसान की भरपाई का दिया आश्वासन

नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। घटना के कारणों की जांच कराई जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के प्रयास भी किए जाएंगे।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
