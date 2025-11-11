रैगिंग या सुसाइड; ग्वालियर के मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र की मौत से सनसनी

संक्षेप: मृतक मेडिकल स्टूडेंट की बहन ने सवाल उठाए हैं कि जब वह ऊपर से गिरा तो खून क्यों नहीं निकला। घटना मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल में सोमवार रात की है। मृतक MBBS स्टूडेंट अभी एक महीने पहले ही ग्वालियर आया था। वह मूल रूप बैतूल का रहने वाला है।

ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर से संदिग्ध हालात में गिरकर एक 21 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई। घटना के समय मेडिकल स्टूडेंट का रूम पार्टनर अंदर था और यह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा और उसे पता भी नहीं लगा। नीचे ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स ने आवाज सुनी तो वह पोर्च की तरफ पहुंचे। तत्काल वार्डन व अन्य स्टूडेंट को सूचना दी गई। घायल मेडिकल स्टूडेंट को जेएएच के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसने इंटरनल इंजरी के चलते दम तोड़ दिया।

मृतक मेडिकल स्टूडेंट की बहन ने सवाल उठाए हैं कि जब वह ऊपर से गिरा तो खून क्यों नहीं निकला। घटना मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल में सोमवार रात की है। मृतक MBBS स्टूडेंट अभी एक महीने पहले ही ग्वालियर आया था। वह मूल रूप बैतूल का रहने वाला है। पुलिस ने परिजन को सूचना दे दी है और वह ग्वालियर पहुंच गए हैं। पुलिस रैगिंग के एंगल पर भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है।

झांसी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव का कहना है कि एक मेडिकल स्टूडेंट की मौत हुई है। उसको ऊंचाई से गिरना बता रहे हैं। हम हर एंगल पर मामले की जांच कर रहे हैं। अभी कहा नहीं जा सकता है कि यह खुदकुशी है या हादसा। बैतूल के रानीपुर स्थित घोड़ाडोंगरी निवासी यशराज उइके पुत्र पंचम उइके ने इसी साल नीट का एग्जाम क्लियर किया था। उसे ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था। दीपावली के बाद वह अभी 20 दिन पहले ग्वालियर आया था। वह MBBS फर्स्ट प्रॉब का स्टूडेंट था। यहां रविशंकर शुक्ल जूनियर बॉयज हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पर उसे रहने के लिए रूम मिला था।

उसका रूम पार्टनर गुना निवासी प्रवीण सहरिया है। सोमवार रात करीब पौने दस बजे प्रवीण अपने रूम में था और यह रूम के बाहर ओपन एरिया में था। तभी अचानक वह संदिग्ध हालात में फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, जबकि उसके रूम पार्टनर को पता भी नहीं लगा। नीचे जब उसके गिरने की आवाज आई तो ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स दौड़कर पोर्च में पहुंचे तो यह मेडिकल स्टूडेंट पड़ा हुआ था। कपिल कुमार नाम के गार्ड ने हॉस्टल वार्डन व अन्य छात्रों को सूचना दी। मेडिकल स्टूडेंट की संदिग्ध हालात में गिरकर मौत की खबर मिलते ही झांसी रोड थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। शव को जेएएच के डेड हाउस में रखवा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतक की एक रिश्ते की बहन सुषमा मुरैना से ग्वालियर आई है। सुषमा का कहना है कि उसका भाई ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकता है। यह खुदकुशी नहीं है। उसके साथ कुछ गलत हो रहा था या हुआ है। यदि वह ऊंचाई से नीचे गिरा और चोट लगने से मौत हुई है तो खून क्यों नहीं निकला। सुषमा ने बताया कि वह भी मुरैना में नर्स हैं, उनको पता है चोट लगने पर खून निकलता है। पुलिस को हॉस्टल के अंदर से अभी यह भी पता लगा है कि छात्र रैगिंग का शिकार हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

रूम पार्टनर से लेकर अन्य छात्र रैगिंग की बात से मना कर रहे हैं। छात्र के फर्स्ट फ्लोर से गिरना बताया जा रहा है, जबकि उसका मोबाइल छत पर मिला है। जिस रूम में वह रह रहा था अभी उसे अलॉट भी नहीं हुआ है। गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ ने बताया कि एक मेडिकल स्टूडेंट की गिरने से मौत हो गई है। घटना का पता चलते ही उसे अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन बचा नहीं सके। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है और आगे की जांच पुलिस का रही है।