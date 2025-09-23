gwalior man taken out pistol and pointed on victim after he asked not to urinate in open video viral खुले में पेशाब करने से रोका तो कमर से निकाल तान दी पिस्टल, MP का वीडियो वायरल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
घटना के मुताबिक, मुंशी लाल जाटव पुत्र राम सिंह जाटव निवासी फूटी कॉलोनी थाना सिरोल, धनवंतरी हॉस्पिटल के पास, सचिन तेंदुलकर मार्ग पर अपने परिवार के साथ ठेला लगाकर गुजारा करता है। जब फरियादी, उसकी पत्नी और बेटी ने इस पर आपत्ति जताई और रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी आगबबूला हो गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 23 Sep 2025 02:50 PM
ग्वालियर शहर में आए दिन विवाद और दबंगई की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सिरोल थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात आरोपी पर ठेले वाले परिवार को गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठेले वाले परिवार का कसूर इतना था कि उसने शख्स को खुले में पेशाब करने से रोका, फिर क्या था व्यक्ति ने गुस्से में आकर पिस्तौल तान दी।

घटना के मुताबिक, मुंशी लाल जाटव पुत्र राम सिंह जाटव निवासी फूटी कॉलोनी थाना सिरोल, धनवंतरी हॉस्पिटल के पास, सचिन तेंदुलकर मार्ग पर अपने परिवार के साथ ठेला लगाकर गुजारा करता है। जब फरियादी, उसकी पत्नी और बेटी ने इस पर आपत्ति जताई और रोकने का प्रयास किया, तो आरोपी आगबबूला हो गया। उसने परिवार को गंदी गालियां दीं और दबंगई दिखाते हुए कमर से लगी पिस्टल निकाल ली। आरोपी तकरीबन 20 मिनट तक पिस्टल लहराते हुए कहता रहा कि तेरा ठेला बंद करवा दूंगा। बताया जा रहा है आरोपी बीजेपी नेता है।

आरोपी फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौच जारी रखा, उसी दौरान ठेलेवाले की बेटी ने वीडियो बना लिया। सोमवार देर रात घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। सिरोल थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और कार को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू है। सूत्रों की मानें तो आरोपी रसूखदार भाजपा नेता है, जो दैत्य जिले का रहने वाला है। आपको बता दें कि ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जहां दबंग तत्व मामूली बात पर हथियार दिखाकर दहशत फैलाने से नहीं चूकते। हाल ही में कुछ नवयुवकों का भी बाइक पर कट्टा चलाते हुए रील वायरल हुई थी। जिनकी तलाश की जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

