तालाब में लाश जैसे तैर रहा था, पुलिस पहुंची तो भागने लगा, ग्वालियर का रीलबाज तो गजब निकला

ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर बांध पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है...जहां रील बनाने के जुनून में एक युवक टिंकू, निवासी आरोन, ने ऐसा नाटक रचा कि लोग उसे लाश समझ बैठे। युवक पानी में तैरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को लाश होने की सूचना दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही युवक ने पुलिस को देखा,“लाश” बनकर लेटा टिंकू अचानक उठकर भागने लगा।

पूछताछ में टिंकू ने बताया कि वह सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में यह नाटक कर रहा था। उसने पुलिस से माफी भी मांगी। पुलिस ने युवक को समझाइस दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया। गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि वीरपुर बांध में एक युवक की लाश है और वहां काफी भीड़ जमा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बांध के किनारे पानी में एक युवक पड़ा हुआ है। उसका पूरा शरीर पानी में था और केवल चेहरा बाहर दिख रहा था। आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे और कुछ लोग उसका वीडियो भी बना रहे थे।

चौंकाने वाली बात यह रही कि ठीक एक दिन पहले इसी स्थान पर एक युवक की डूबने से मौत हो चुकी थी। जब पुलिसकर्मी पानी में पड़े युवक को बाहर निकालने पहुंचे, तभी अचानक करीब 20 मिनट से पानी में पड़े युवक ने दौड़ लगा दी। यह दृश्य देखकर मौजूद लोग दंग रह गए और घबराकर इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान 30 वर्षीय टिंकू पुत्र कप्तान सिंह निवासी आरोन के रूप में हुई।पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लाश की एक्टिंग कर रहा था।