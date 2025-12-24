Hindustan Hindi News
ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर महिला से रेप, परिवार को भी जान से मारने की धमकी

आरोपी ने वारदात के बाद महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी बेटी और पति की हत्या कर देगा। डर के कारण महिला चार दिन तक खामोश रही। इसके बाद मंगलवार देर रात में को उसने हजीरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

Dec 24, 2025 11:42 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
ग्वालियर में एक 40 वर्षीय विवाहित महिला के साथ युवक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता सब्जी मंडी में डलिया डालने का काम करती है। उसका पति करीब 6 साल पहले सांसारिक जीवन त्यागकर बाबा बन गया था। महिला अपनी बेटी के साथ शहर के गोल पहाड़िया तिघरा रोड स्थित एक मोहल्ले में रहती है। रेप के बाद भी आरोपी ने पीड़िता के पति और बेटी को जान से मारने तक की धमकी दी है।

सब्जी मंडी में काम के दौरान महिला की पहचान हजीरा संजय नगर निवासी राकेश पिता बदलू सिंह चौहान से हुई। बातचीत के दौरान राकेश ने महिला को बेहतर काम दिलाने का भरोसा दिया और रात 8 बजे संजय नगर पुल के पास बुलाया। महिला ऑटो से संजय नगर पुल पहुंची, जहां राकेश मिला। वह उसे पैदल अपने घर ले गया। घर पहुंचकर आरोपी ने अंदर से कुंडी लगा ली और महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना रात 8 से 8:30 बजे के बीच की है।

आरोपी ने वारदात के बाद महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसकी बेटी और पति की हत्या कर देगा। डर के कारण महिला चार दिन तक खामोश रही। इसके बाद मंगलवार देर रात में को उसने हजीरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। हजीरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

आपको बता दें कि आरोपी महिला का पड़ोसी बताया जा रहा है। इससे पहले भी आरोपी ने महिला को बीच रास्ते में छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की थी। किसी व्यक्ति से महिला का फोन नंबर लेकर उसने फोन लगाया और कई बार नौकरी का झांसा देकर बुलाने की भी कोशिश कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश की जा रही है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

