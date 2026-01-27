Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior man collapsed after sudden heart attack at cng filling station given cpr for 2 mins saved his life video viral
CNG भरवाते समय आया हार्ट अटैक, देवदूत बन कर्मचारी ने ऐसे बचाई जान, हो रही खूब तारीफ

संक्षेप:

Jan 27, 2026 05:07 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
ग्वालियर में हाईवे स्थित श्री राम फिलिंग स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी अरमान खान की मदद से कार चालक की जान बच गई। कार चालक पंप पर सीएनजी भरवाने के लिए आया था और जैसे ही अपनी कार में बैठकर जाने लगा तभी उसे हार्ट अटैक आ गया। यह नजारा जब पंप पर सीएनजी भरने वाले कर्मचारी अरमान खान ने देखा तो तत्काल व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू कर दिया। करीब 2 मिनट तक दिए गए CPR के बाद कार चालक को होश आया और उसकी जान बच गई। यह पूरा घटनाक्रम पंप पर लगे सीसीटीवी कमरे में कैद हो गया और लगातार अब इस कर्मचारी की लोग तारीफ कर रहे हैं। होश आने के बाद कार चालक को इलाज के लिए भेजा गया है।

अरमान खान ने बताया गाड़ी नंबर MP07 AD 5176 का ड्राइवर सीएनजी भरवाने आया था। गैस भरवाने के बाद जैसे ही उसने गाड़ी का गेट खोला, अचानक नीचे गिर पड़ा। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ड्राइवर की हालत देखकर तुरंत अंदाजा हो गया कि उसे हार्ट अटैक आया है।मैंने सोशल मीडिया पर कई बार सीपीआर के वीडियो देखे थे। बस वही याद करके मैंने बिना डरे उसकी छाती को पंप करना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी सांसें वापस लौट आईं।

पेट्रोल पंप के मालिक विवेक गुप्ता ने कहा समय रहते मदद मिल जाने से कार ड्राइवर की जान बच गई। आजकल सोशल मीडिया पर सीपीआर के कई वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर युवा इसे सीख रहे हैं।अरमान ने भी ऐसा ही वीडियो देखकर सीपीआर देना सीखा है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News Gwalior
