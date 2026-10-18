MP में बेकाबू ट्रक का कहर, ग्वालियर में शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालओं को रौंदा, 14 की मौत, 25 से अधिक घायल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंदिर के पास एक ओवरलोड बेकाबू ट्रक ने रविवार तड़के शीतला माता मंदिर जा रहे करीब 40 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई 25 से अधिक लोग घायल हो गए।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंदिर के पास एक ओवरलोड बेकाबू ट्रक ने रविवार तड़के शीतला माता मंदिर जा रहे करीब 40 श्रद्धालुओं को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई 25 से अधिक लोग घायल हैं। इनमें से 5 से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर से लेकर एसएसपी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच और मृतकों और घायलों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि यह घटना रात करीब 1 बजे हुई। मैंने कुछ लोगों को मौके पर ही दम तोड़ते देखा। ट्रक में क्षमता से अधिक सामान लदा था। वह अचानक आया और कुछ दुकानों और लोगों को कुचल दिया। मेरे भाई को भी चोटें आई हैं। घटनास्थल पर अभी भी अफरा-तफरी मची हुई है।

39 लोगों को लाया गया अस्पताल : एसएसपी हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह एक दुखद घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर जा रहे थे। छिनोर की तरफ से आने वाली सड़क पर एक तेज ढलान है, जहां भारी वाहनों का आना मना है। रात करीब 1:30 बजे, धान से लदा एक ट्रक वहां रुका था। वह पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अनियंत्रित हो गया, नीचे की ओर आया और मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से जा टकराया। सड़क पर मौजूद श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए, जिससे यह हादसा हुआ। मौके पर तैनात दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार, कुल 39 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। 5-6 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें फ्रैक्चर हुआ है, जबकि बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

छिनोर की तरफ से आ रहा था ट्रक : कलेक्टर वहीं, ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि आज रात करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि छिनोर की तरफ से मंदिर की ओर आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और लगातार बाईं ओर मुड़ता चला गया। इसके बाद तुरंत ही हादसे की खबरें आने लगीं, जिस पर एम्बुलेंस और अन्य गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई है, और 5 से 6 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 29 लोगों को अलग-अलग तरह की चोटें आई हैं।