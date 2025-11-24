Hindustan Hindi News
ग्वालियर में इनामी बदमाश कपिल यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद दबोचा गया

संक्षेप:

ध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनामी बदमाश कपिल यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। 10 हजार के इनामी बदमाश के पैर मे गोली लगी है। वह एक ईंट भट्ठे में छुपा था और सरेंडर करने से इनकार करते हुए पुलिस पर फायरिंग की थी।

Mon, 24 Nov 2025 10:37 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनामी बदमाश कपिल यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। 10 हजार के इनामी बदमाश के पैर मे गोली लगी है। वह एक ईंट भट्ठे में छुपा था और सरेंडर करने से इनकार करते हुए पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी।

21 नवंबर को थाना मुरार क्षेत्र में राम जानकी ट्रस्ट की भूमि के विवाद में आरोपी कपिल यादव और अन्य ने विनोद भदौरिया और पूरन भदौरिया को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। थाना मुरार में पंजीबद्ध अपराध में हत्या के प्रयास की धाराएं लगा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक पर 10 हजार का नकद इनाम घोषित किया गया था।

एसएसपी धमवीर सिंह ने बताया कि इन वांछित अपराधियों की तलाश में लगी टीमों ने आरोपी अमन यादव पुत्र धीरज यादव 26 वर्ष बड़गांव मुरार रात्रि में मुखबिर सूचना के आधार पर मेला ग्राउंड से अवैध देशी कट्टा और कारतूस के साथ दबोच लिया था। उस वक्त कार में उसके साथ आरोपी कपिल यादव पुत्र कारण सिंह यादव भी साथ था, लेकिन उस समय वह भागने में कामयाब रहा।

पुलिस टीम मुखबिर सूचना के आधार पर अपराधी कपिल को तलाश करती रही। अपराधी कपिल की सूचना मिलने पर उटीला के जंगली क्षेत्र में घेराबंदी की गई। मोहनपुर के नजदीक बंधा बंधोली के जंगलों में ईंट भट्ठे में छिपे कपिल ने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे दबोच लिया गया। उसे मुरार अस्पताल भर्ती किया गया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पहले से भी इसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास जैसे अनेक संगीन मामले दर्ज हैं।

डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
