ग्वालियर में इनामी बदमाश कपिल यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद दबोचा गया

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनामी बदमाश कपिल यादव पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। 10 हजार के इनामी बदमाश के पैर मे गोली लगी है। वह एक ईंट भट्ठे में छुपा था और सरेंडर करने से इनकार करते हुए पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी।

21 नवंबर को थाना मुरार क्षेत्र में राम जानकी ट्रस्ट की भूमि के विवाद में आरोपी कपिल यादव और अन्य ने विनोद भदौरिया और पूरन भदौरिया को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। थाना मुरार में पंजीबद्ध अपराध में हत्या के प्रयास की धाराएं लगा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रत्येक पर 10 हजार का नकद इनाम घोषित किया गया था।

एसएसपी धमवीर सिंह ने बताया कि इन वांछित अपराधियों की तलाश में लगी टीमों ने आरोपी अमन यादव पुत्र धीरज यादव 26 वर्ष बड़गांव मुरार रात्रि में मुखबिर सूचना के आधार पर मेला ग्राउंड से अवैध देशी कट्टा और कारतूस के साथ दबोच लिया था। उस वक्त कार में उसके साथ आरोपी कपिल यादव पुत्र कारण सिंह यादव भी साथ था, लेकिन उस समय वह भागने में कामयाब रहा।