Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्वालियर: डेढ़ बीघा जमीन के विवाद में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
Follow us on Google News
share

ग्वालियर जिले के डबरा-भितरवार क्षेत्र में जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। डेढ़ बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बदमाशों ने दिनदहाड़े अधिवक्ता रतन सिंह यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल वकील की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई।

ग्वालियर: डेढ़ बीघा जमीन के विवाद में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या

ग्वालियर जिले के डबरा-भितरवार क्षेत्र में जमीन का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। डेढ़ बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच बदमाशों ने दिनदहाड़े अधिवक्ता रतन सिंह यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल वकील की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, रतन सिंह यादव का भितरवार के हरसी रोड स्थित करीब डेढ़ बीघा जमीन को लेकर अपने रिश्तेदारों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। मंगलवार दोपहर वे विवादित जमीन पर पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोप है कि चचेरे भाई व अन्य रिश्तेदारों ने उन पर गोलियां चला दीं।हमले में रतन सिंह यादव को गर्दन, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों में गोलियां लगीं। उन्हें पहले स्थानीय स्तर पर उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिजनों ने हत्या का आरोप चचेरे भाई राकेश यादव, भतीजे राहुल यादव और गब्बर सिंह रावत पर लगाया है। वारदात के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही भितरवार एसडीओपी गगन हनवत और थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

वहीं, इस घटना से भितरवार अभिभाषक संघ में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में अधिवक्ता थाने पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की।पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और जमीन विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Gwalior Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।