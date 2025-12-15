वकील SI प्रेमिका को शादी से पहले सरप्राइज देने पहुंचा… फिर लगाई फांसी; मां ने बताया बेटे ने क्या देखा

संक्षेप: मामला ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श पुरम इलाके का है। यहां रहने वाले वकील मृत्युंजय सिंह चौहान ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वकील की मां ने बताया, बेटे की महिला के साथ 5 साल से रिलेशन था।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में युवा वकील द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक, वकील मुरैना में तैनात महिला SI के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशन में थे। 30 दिसंबर को दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शुक्रवार की रात वकील ने मुरैना में महिला SI के कमरे में एक सिपाही को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद झगड़ा हुआ और आज डिप्रेशन में आकर वकील ने आत्महत्या कर ली।

मां का फोन नहीं उठाया, फिर… मामला ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श पुरम इलाके का है। यहां रहने वाले वकील मृत्युंजय सिंह चौहान ने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। रविवार रात जब मृत्युंजय ने अपनी मां का फोन अटेंड नहीं किया, तो फिर उन्होंने उसके दोस्तों को बताया। आज सुबह दोस्त देखने पहुंचा तो मृत्युंजय अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था।

महिला SI के साथ लिव इन में था वकील सूचना मिलते ही गोले का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृत्युंजय मूलतः श्योपुर जिले के रहने वाले हैं। खबर मिलते ही मृत्युंजय की मां शिव कुमारी चौहान भी ग्वालियर पहुंच गईं। मां ने बताया कि उनका बेटा मृत्युंजय सिंह पिछले 5 साल से मुरैना में तैनात महिला SI के साथ लिव इन में रह रहा था। हर शनिवार को मृत्युंजय मुरैना में SI के पास जाता था। इसी महीने 30 दिसंबर को दोनों शादी करने वाले थे।

SI के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला आरक्षक वकील की मां के मुताबिक, मृत्युंजय ने पिछले दिन उन्हें फोन कर बताया कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। मृत्युंजय ने बताया था कि महिला SI को सरप्राइज देने के लिए वह शुक्रवार रात मुरैना उसके क्वार्टर पहुंच गया। जब उसने क्वार्टर के अंदर जाकर देखा तो वहां कमरे में महिला SI के अलावा आरक्षक भी था।

आरक्षक आपत्तिजनक हालत में मिला था। कमरे में शराब की बदबू भी आ रही थी। जब उसने आरक्षक को फटकारा तो फिर विवाद हुआ। इसमें आरक्षक और उसके बीच मारपीट भी हुई। महिला SI ने आरक्षक को भगा दिया। इस घटना के बाद से मृत्युंजय दुखी था। मां ने उसे काफी समझाईश दी, लेकिन बेटे ने आखिर खुदकुशी कर ली।