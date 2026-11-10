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MP : ग्वालियर हाईकोर्ट को आया धमकी वाला ईमेल, दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट का मंच IED से उड़ाने की चेतावनी

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस आई पुलिस ने हाईकोर्ट और जजों की सुरक्षा और बढ़ा दी है। ईमेल में इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में बम धमाका करने की चेतावनी दी गई है।

Gwalior High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच

मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मिले एक धमकी भरे संदेश ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ईमेल में 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के मंच को IED से उड़ाने की चेतावनी दी गई है। धमकी सामने आने के बाद ग्वालियर से लेकर भोपाल और इंदौर तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं।

जानकारी के मुताबिक, करीब दो दिन पहले ग्वालियर हाईकोर्ट की ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा संदेश भेजा गया था। इसमें स्पष्ट रूप से 15 नवंबर को इंदौर में आयोजित होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई है। मंच पर IED बम लगाकर विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है।

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ईमेल मिलने के बाद ग्वालियर पुलिस ने हाईकोर्ट परिसर और जजों के बंगलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। ग्वालियर के एसपी सुतकीर्ति सोमवंशी ने धमकी भरा ईमेल मिलने की पुष्टि की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल एसटीएफ के साथ इंदौर पुलिस को भी अलर्ट किया गया है।

विदेशी नेटवर्क के IP एड्रेस से भेजा गया मेल

शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमकी भरा ई-मेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, वह विदेशी नेटवर्क का बताया जा रहा है। हालांकि अभी जांच एजेंसियां इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रही हैं कि भेजने वाले ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए फर्जी या किसी अन्य नेटवर्क का इस्तेमाल किया हो। फिलहाल ग्वालियर और इंदौर पुलिस के साथ भोपाल एसटीएफ ई-मेल की तकनीकी जांच कर रही है। एजेंसियां मेल के स्रोत, डिजिटल ट्रेल और भेजने वाले की पहचान का पता लगाने में जुटी हैं।

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पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

वहीं, पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर इससे पहले भी धमकी भरे ई-मेल सामने आ चुके हैं। पिछले सप्ताह इंदौर के तीन निजी स्कूलों और मेयर पुष्यमित्र भार्गव के ऑफिस को बम धमाकों की चेतावनी वाले ई-मेल भेजे गए थे। अब ग्वालियर हाईकोर्ट की ईमेल आईडी पर आए नए संदेश में सीधे कॉन्सर्ट के मंच को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में 15 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही हैं।

रिपोर्ट - अमित कुमार

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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