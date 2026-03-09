Hindustan Hindi News
कांग्रेस विधायक की छिनी विधायकी, MP में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; BJP को मिली सीट

Mar 09, 2026 05:00 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अदालत ने उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को रद्द करते हुए उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने अपनी याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप लगाए थे।

बता दें कि पूर्व राज्यमंत्री और आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा ने 2 मई को कांग्रेस का हाथ थामा था। उन्होंने मुरैना जिले में आयोजित प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में सदस्यता ली थी। विधानसभा चुनाव 2023 में मुकेश मल्होत्रा विजयपुर सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उन्हें 45 हजार वोट मिले थे।मुकेश विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पहले में बीजेपी में थे। उस समय सरकार ने सहारिया प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था।

विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने 2023 के चुनाव से पहले भाजपा का साथ छोड़ दिया था। चुनाव नतीजों के बाद रामनिवास रावत ने हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा ​​पर झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया था। मुकेश मल्होत्रा ​​पर उपचुनाव के लिए हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था।

आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव को लेकर दाखिल नामांकन में अपने 6 आपराधिक मामलों में से केवल 2 की जानकारी दी थी। अदालत ने तथ्यों को छिपाने की बात को सही मानते हुए अपना फैसला दिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। इससे दूसरे नंबर पर रहने वाले भाजपा कंडिडेट रामनिवास रावत के सिर विधायकी का ताज सजने का रास्ता साफ हो गया है।

अब रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट से नए विधायक होंगे। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की अदालत ने माना कि जानकारी छुपाना चुनाव नियमों का उल्लंघन है। इस फैसले पर कांग्रेस का कहना है कि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ कुछ जानकारी गलत दी गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव में धांधली हुई है। हमें भरोसा है कि मुकेश मल्होत्रा ​​को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

Madhya Pradesh News
