ग्वालियर के इस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में ड्रेस कोड लागू, स्कर्ट-मिनी टॉप पर पूरी तरह प्रतिबंध

संक्षेप: शहर के दो प्रमुख आस्था के केंद्रों खेड़ापति हनुमान मंदिर और बालाजी धाम सरकार पर श्रद्धालुओं के लिए शालीन और पूरे वस्त्र पहनकर आने के निर्देश प्रबंधन ने दिए हैं। उनका कहना है कि आस्था के इन केंद्रों पर स्कर्ट मिनी टॉप या कटे-फटे कपड़े पहनकर अक्सर युवा आते हैं जो मंदिर की गरिमा के प्रतिकूल है।

ग्वालियर के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान जी मंदिर में अब मर्यादित कपड़े पहनने वाले श्रद्धालुओं को की प्रवेश दिया जाएगा यानी कम कपड़े वाले मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब मंदिर,श्रद्धालु आस्था के केंद्रों पर स्कर्ट मिनी टॉप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने परिसर में पोस्टर लगाए हैं कि शालीन और पूरे कपड़े पहनने वालों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा।

मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के लिए परिसर में पोस्टर भी लगाए हैं और उनसे नियमों के पालन की अपेक्षा की गई है। संभावना है कि अन्य मंदिर प्रबंधन भी इसका अनुसरण करेंगे। लोग मंदिर प्रबंधन के इस प्रयास की तारीफ भी कर रहे हैं क्योंकि आस्था के केंद्रों पर मन को एकाग्र करने वाले कपड़े पहनने चाहिए न की भड़कीले परिधानों का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे वहां का आध्यात्मिक वातावरण भी प्रदूषित होता है।

मंदिर समिति की ओर से लगाए गए पोस्टरों पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आएं। समिति के सदस्यों ने बताया कि कई बार देखा गया था कि कुछ भक्त कटे-फटे या छोटे वस्त्र पहनकर मंदिर आते थे, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को असहजता महसूस होती थी। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्रों में ही प्रवेश और दर्शन किए जाएं। मंदिर समिति के इस निर्णय और लगाए गए पोस्टरों की श्रद्धालु सराहना कर रहे हैं। कई लोगों ने इसे उचित कदम बताया है, जबकि कुछ का कहना है कि सनातन धर्म में भी वस्त्रों की मर्यादा पर जोर दिया गया है। श्रद्धालुओं ने ऐसी पहल को अन्य धार्मिक स्थलों पर भी लागू करने का सुझाव दिया है।