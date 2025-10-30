Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior elderly widow monthly pension of rs 33 for 50 years fighting for her rights
तारीख पर तारीख का अजब केस; 50 साल से लड़ रहीं विधवा को नहीं मिला हक, 33 रुपए की पेंशन ही सहारा
संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 79 साल की बुजुर्ग महिला के साथ तारीख पर तारीख की हैरान करने वाली घटना देखने को मिली है। महिला ने हक की लड़ाई के लिए अपने जीवन के कीमती 50 साल गवां दिए फिर भी उनको हक नहीं मिल पाया है।
Thu, 30 Oct 2025 10:24 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक 79 साल की बुजुर्ग महिला के साथ तारीख पर तारीख की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। महिला ने हक की लड़ाई के लिए अपने जीवन के कीमती 50 साल गवां दिए लेकिन फिर भी उसे उसका हक नहीं मिल पाया है। ग्वालियर की मिथिलेश श्रीवास्तव आधी सदी से अपनी पेंशन के लिए लड़ रही हैं। मिथिलेश को अदालत से तारीखें, समन और खोखले भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिला है।
खबर अपडेट हो रही है।
