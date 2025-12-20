ग्वालियर में घर के बाहर बैठे शख्स पर पलटा डंपर, मलबे में दबकर मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। बुजुर्ग के सामने ही डंपर का बैलेंस बिगड़ा, वो उठ ही रहे थे, इतने में ही गिट्टी भरभराकर उन पर आ गई।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। बुजुर्ग के सामने ही डंपर का बैलेंस बिगड़ा, वो उठ ही रहे थे, इतने में ही गिट्टी भरभराकर उन पर आ गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की अरनव कॉलोनी की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 90 साल के गिर्राज शर्मा अपने नाती सतीश शर्मा के साथ रहते थे। गिर्राज अपने घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे थे।पास में एक घर के निर्माण कार्य के लिए गिट्टी से भरा डंपर आया था।

डंपर का टायर एक गड्ढे में फंस गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर में भरी गिट्टी भी बुजुर्ग के ऊपर और घर में फैल गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बहोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर के नीचे दबे बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। बुजुर्ग के परिवार के सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि एक निर्माणाधीन मकान के लिए गिट्टी से भरा डंपर पाइपलाइन के गड्ढे में धंसने के कारण पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है।