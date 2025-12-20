ग्वालियर में घर के बाहर बैठे शख्स पर पलटा डंपर, मलबे में दबकर मौत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Gwalior dumper truck overturned on man sitting outside home died
Dec 20, 2025 12:15 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे बुजुर्ग के ऊपर गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। बुजुर्ग के सामने ही डंपर का बैलेंस बिगड़ा, वो उठ ही रहे थे, इतने में ही गिट्टी भरभराकर उन पर आ गई। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की अरनव कॉलोनी की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 90 साल के गिर्राज शर्मा अपने नाती सतीश शर्मा के साथ रहते थे। गिर्राज अपने घर के बाहर बैठकर धूप सेंक रहे थे।पास में एक घर के निर्माण कार्य के लिए गिट्टी से भरा डंपर आया था।

डंपर का टायर एक गड्ढे में फंस गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर में भरी गिट्टी भी बुजुर्ग के ऊपर और घर में फैल गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बहोड़ापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर के नीचे दबे बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। बुजुर्ग के परिवार के सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने बताया कि एक निर्माणाधीन मकान के लिए गिट्टी से भरा डंपर पाइपलाइन के गड्ढे में धंसने के कारण पलट गया। हादसे में एक बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है।

इस घटना की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया है कि अमृत योजना की पाइपलाइन बिछाने के लिए गली को पूरी तरह खोद दिया है। पिछले कई दिनों से सड़क खुदी हुई पड़ी है यही वजह है कि जब मिट्टी से भरा वहां से गुजर तो एकदम सड़क धसक गई और डंफर पलट गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमृत योजना के द्वारा गलियां खुदी हुई हैं। काम बहुत धीमा चल रहा है और इस वजह से लगातार हादसे हो रही हैं और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
