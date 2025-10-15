Hindustan Hindi News
अब ग्वालियर के जिला अस्पताल में बच्चों की सिरप से कीड़े मिलने की शिकायत, भोपाल भेजे सैंपल

संक्षेप: ग्वालियर जिला अस्पताल में बच्चों के एक सिरप की बॉटल से कीड़े निकलने की शिकायत मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना अस्पताल में भर्ती एक बच्चे को दवा देने के दौरान हुई। परिजनों ने डॉक्टरों को इसकी सूचना दी।

Wed, 15 Oct 2025 07:30 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
ग्वालियर के जिला अस्पताल में बच्चों को दिए जाने वाले एक सिरप को लेकर हैरान करने वाली शिकायत सामने आई है। अस्पताल में इस्तेमाल की जा रही एक पीडियाट्रिक एंटीबायोटिक सिरप की बॉटल में कीड़े निकलने की शिकायत मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। यह वाकया अस्पताल में भर्ती एक बच्चे को दवा देने के दौरान हुआ जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों को इसकी सूचना दी।

बताया जाता है कि जैसे ही शिकायत मिली अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। सिविल सर्जन डॉ. आरके शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एजिथ्रोमाइसीन सिरप के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही दवा वितरण केंद्र पर रखी सभी 290 बोतलों को वापस स्टोर में जमा करा दिया गया।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, जिला अस्पताल में कुल 306 बोतलें एजिथ्रोमाइसीन दवा की थीं। इनमें से 16 बोतलों के सैंपल परीक्षण के लिए ले लिए गए हैं। अब इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सिरप में कीड़े कैसे और किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए।

डॉ. शर्मा ने बताया कि अस्पताल में दो कंपनियों की एजिथ्रोमाइसीन सिरप की आपूर्ति होती है। दोनों ही कंपनियों की दवा भोपाल से मंगाई जाती है। अभी यह जांच की जा रही है कि शिकायत किस कंपनी की दवा से संबंधित है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के लिए किसी भी सिरप वितरण को रोक दिया है और वैकल्पिक दवा का इंतजाम किया जा रहा है।

इस घटना के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दवा की खेप का बैच नंबर और सप्लायर की जानकारी एकत्र की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कंपनी या सप्लायर पर कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी अस्पताल या मेडिकल स्टोर से खरीदी गई दवा में संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत जिला प्रशासन या ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर अनु शर्मा ने बताया की कुल 306 सिरप की बोतल मिलीं। 16 बोतलें सैंपल के तौर पर उठाई गई हैं। बची स्टॉक को फ्रीज कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही बचे स्टॉक पर निर्णय लिया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित गौर

