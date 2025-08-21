Gwalior daughter mother died after burned themselves fire incident know reason for this incident सीने से चिपकाकर लगा ली आग, ग्वालियर में जिंदा जल गए मां-बेटी, ये थी वजह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Gwalior daughter mother died after burned themselves fire incident know reason for this incident

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरThu, 21 Aug 2025 11:04 AM
सीने से चिपकाकर लगा ली आग, ग्वालियर में जिंदा जल गए मां-बेटी, ये थी वजह

ग्वालियर जिले के डबरा में अपनी 2 साल की मासूम बेटी को सीने से लगाकर मां ने डीजल छिड़का और आग लगा ली। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हृदय​ विदारक घटना सिमरियाताल में बुधवार रात की है। जिस समय महिला ने आग लगाई, उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह के समय महिला का पति से विवाद हुआ था।

जानकारी के अनुसार, सिमरियाताल निवासी मनीषा बघेल पत्नी मनीष बघेल और उसकी दो साल की बेटी जान्हवी बुधवार को घर पर अकेली थीं। पति मनीष अपनी मां शोमाबाई बघेल को इलाज के लिए ग्वालियर लेकर गया था। मनीषा ने घर में बनी झोपड़ी में अपनी बेटी को सीने से लगाकर घर में रखा डीजल अपने ऊपर छिड़क लिया और आग लगा ली। झोपड़ी से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने जाकर देखा तो मां बेटी पूरी तरह से जल चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। साथ ही दोनों के शवों को पीएम के लिए​ भिजवा दिया।

मनीषा का मायका ग्वालियर के तिघरा के पास स्थित सोंजना गांव में है। 4 साल पहले ही उसकी शादी सिमरियाताल निवासी मनीष बघेल से हुई थी। शादी के दो साल बाद एक बेटी जान्हवी का जन्म हुआ था। मनीष पेशे से ड्राइवर है और बस चलाता है। वहीं डबरा SDOP सौरभ सिंह का कहना है कि प्र​थम दृष्टया घटनास्थल देखकर ऐसा लग रहा है महिला ने खुद आग लगाई है, लेकिन इसका क्या कारण रहा अभी पता नहीं चला है। गुरुवार यानी आज फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई जाएगी।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Gwalior Mp News Madhya Pradesh News
