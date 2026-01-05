शादी के नाम पर करता रहा रेप, ग्वालियर में कुरियर कंपनी के संचालक की शर्मनाक करतूत

संक्षेप: आरोपी ने युवती को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित मोज़ेक होटल में मिलने के लिए बुलाया, वहां पहुंचने पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी शादी का वादा कर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

ग्वालियर में एक कुरियर कंपनी के संचालक की शर्मनाक हरकत का खुलासा हुआ है। कुरियर कंपनी के संचालक पर अपनी महिला कर्मचारी को प्यार के जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप है। आरोपी ने महिला कर्मचारी को पहले प्यार के जाल में फंसाया खुद को कुंवारा बताते हुए शादी का वादा किया फिर उसके साथ रेप किया। युवती ने जब उसकी जानकारी जुटाई, तब पता चला कि जिसे वह कुंवारा समझ रही थी। वह पहले से शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता विश्वविद्यालय थाना पहुंची और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।

ग्वालियर के लोहामंडी इलाके की रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने विवि थाने पहुंचकर शिकायत की कि वह साईं बाबा रोड स्थित कोरियर सर्विस कंपनी में काम करती थी। इस कंपनी का संचालक रवि उर्फ रोहित सिंह तोमर है। वह 2023 से उसके यहां कार्यरत थी। काम के दौरान उसकी आरोपी से दोस्ती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उससे प्रेम का इजहार किया और शादी का वादा किया।

आरोपी ने युवती को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित मोज़ेक होटल में मिलने के लिए बुलाया, वहां पहुंचने पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी शादी का वादा कर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद युवती ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो वह टालमटोल करने लगा। इस पर पीड़िता ने उसकी जानकारी जुटाई, तब पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने पर युवती उसके घर पहुंची, जहां आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती थाने पहुंची। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जायेगा।