ग्वालियर में दिनदहाड़े कॉलेज छात्रा को किडनैप करने की कोशिश, सबकुछ कैमरे में कैद; कैसे बची लड़की

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior college student saves herself from kidnapping cctv video recorded
संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिनदहाड़े एक कॉलेज छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की गई। तीन बदमाशों की हिमाकत और छात्रा का खुद को बचा लेने का जज्बा जब टकराया तो छात्रा की हिम्मत की जीत हुई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Thu, 6 Nov 2025 10:42 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिनदहाड़े एक कॉलेज छात्रा को किडनैप करने की कोशिश की गई। तीन बदमाशों की हिमाकत और छात्रा का खुद को बचा लेने का जज्बा जब टकराया तो छात्रा की हिम्मत की जीत हुई और बदमाशों की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम हो गई। आश्चर्य की बात ये है कि किडनैपिंग की कोशिश वाली जगह से पुलिस थाना महज कुछ दूरी पर है। बदमाशों की छात्रा को किडनैप करने की हिमाकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला ग्वालियर का है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 11 बजे के करीब जब नाबालिग छात्रा कॉलेज जा रही थी, तभी पास में खड़ा एक ऑटोरिक्शा अचानक उसकी ओर बढ़ा और ऑटो में बैठे एक युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरा लड़का ऑटो से बाहर कूद गया। छात्रा ने बताया कि ऑटो से बाहर आने वाला लड़का उसका पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस दौरान ऑटो चला रहा बदमाश दोनों से बोला कि लड़की को ऑटो के अंदर धकेल दें। इस दौरान नाबालिग छात्रा ने हिम्मद दिखाई और खुद को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर थाने की तरफ दौड़ी। इस दौरान तीनों बदमाश ऑटोरिक्शा छोड़कर चले गए।

इस घटना के बाद छात्रा अपने घर लौट गई। बाद में थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने ऑटोरिक्शा जब्त कर संदिग्ध बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। महिला पॉलिटेक्निक और महिला थाने के बीच हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के सबसे सुरक्षित और व्यस्त माने जाने वाले इलाके में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है।

