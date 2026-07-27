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शादी का झाँसा देकर छात्रा से रेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी पर लड़की ने लगाई फाँसी, माँ ने बचाई जान

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। मां ने समय रहते उसकी जान बचा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

Minor Rape in Ghaziabad
Minor Rape

ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में दोस्ती की आड़ में एक कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक छात्रा का शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी से इनकार कर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने अपनी कलाई की नसें काट लीं और फांसी लगाने का प्रयास किया। समय रहते मां ने उसे बचा लिया। सोमवार को अस्पताल से छुट्‌टी के बाद सीधे थान पहुंचकर छात्रा ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार हजीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती एक कॉलेज में बीकॉम की छात्रा है। उसकी पहचान महाराजपुरा के कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी रवि राठौर से हुई थी।दोनों के बीच दोस्ती हुई। पीड़िता का आरोप है कि रात रवि उसके घर पहुंचा। उस समय वह घर में अकेली थी। आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया। विरोध करने पर उसने जान से मारने और अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा ने उससे बातचीत बंद कर दी।

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आरोप है कि कॉलेज से परीक्षा देकर लौटते समय भी आरोपी ने उसका रास्ता रोककर दोबारा धमकाया, जिससे वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। रविवार शाम छात्रा ने घर के बाथरूम में ब्लेड से दोनों हाथों की कलाइयां काट लीं। इसके बाद उसने फांसी लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान उसकी मां की नजर उस पर पड़ गई। मां ने तुरंत उसे फंदे से उतारकर बचाया और परिजन उसे जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसका उपचार किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार उसे लेकर हजीरा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी रवि राठौर के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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