शादी का झाँसा देकर छात्रा से रेप, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी पर लड़की ने लगाई फाँसी, माँ ने बचाई जान
छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। मां ने समय रहते उसकी जान बचा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में दोस्ती की आड़ में एक कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक छात्रा का शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी से इनकार कर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर छात्रा ने अपनी कलाई की नसें काट लीं और फांसी लगाने का प्रयास किया। समय रहते मां ने उसे बचा लिया। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी के बाद सीधे थान पहुंचकर छात्रा ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार हजीरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती एक कॉलेज में बीकॉम की छात्रा है। उसकी पहचान महाराजपुरा के कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी रवि राठौर से हुई थी।दोनों के बीच दोस्ती हुई। पीड़िता का आरोप है कि रात रवि उसके घर पहुंचा। उस समय वह घर में अकेली थी। आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया। विरोध करने पर उसने जान से मारने और अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इसके बाद छात्रा ने उससे बातचीत बंद कर दी।
आरोप है कि कॉलेज से परीक्षा देकर लौटते समय भी आरोपी ने उसका रास्ता रोककर दोबारा धमकाया, जिससे वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगी। रविवार शाम छात्रा ने घर के बाथरूम में ब्लेड से दोनों हाथों की कलाइयां काट लीं। इसके बाद उसने फांसी लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान उसकी मां की नजर उस पर पड़ गई। मां ने तुरंत उसे फंदे से उतारकर बचाया और परिजन उसे जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) के ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसका उपचार किया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिवार उसे लेकर हजीरा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।
सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी रवि राठौर के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और प्रताड़ना सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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