ग्वालियर में 10 साल का बच्चा फांसी के फंदे पर लटका मिला, पिता ने जताई हत्या की आशंका

संक्षेप: ग्वालियर के गड्ढा मोहल्ला में 10 वर्षीय छात्र सौरभ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, फिलहाल पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

ग्वालियर के गड्ढा मोहल्ला में रहने वाले कमल केवट का 10 साल का बेटा फंदे पर लटका मिला। ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी करने वाला कमल केवट मूल रूप से मुरैना जिले के सबलगढ़ का रहने वाला है। वह ग्वालियर में अपने 10 साल के बेटे सौरभ के साथ किराए के मकान में रहता है। सौरभ एक निजी स्कूल में पढ़ता था।

ड्यूटी पर जाने से पहले पिता ने साथ खाया था खाना बच्चे के पिता कमल ने बताया कि वह गड्ढा मोहल्ला की गली नंबर एक में वीरेंद्र साहू के घर किराए से रहता था। उसने ड्यूटी पर जाने से पहले अपने बेटे के साथ खाना खाया था। इसके बाद वह उसे घर में छोड़कर करीब 6:50 बजे ड्यूटी के लिए अस्पताल चला गया था। कमल का दोस्त पवन भी उसी मकान में किराए से रहता है। कमल ने दोस्त पवन को फोन किया और कहा कि घर में बेटा अकेला है, इसलिए ड्यूटी के बाद तुम उसके पास सो जाना। रात 10 बजे दोस्त पवन ने कमल को फोन कर बताया कि सौरभ गेट नहीं खोल रहा है। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल कर बताया कि बेटे ने फांसी लगा ली। यह सुनते ही कमल भागता हुआ घर पहुंचा।

घर पर था अकेला कमल केवट का कहना है कि उसका बेटा एक रस्सी के जरिए बेड पर लटका हुआ था। रस्सी बेड के तीन फीट ऊपर कील पर बंधी हुई थी। ऐसे में पहले तो उसे इस बात का यकीन है कि उसका बेटा ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। पिता कमल को आशंका है कि यह हत्या हो सकती है। बच्चे की मां पिछले हफ्ते ही छोटे बेटे गौरव के साथ गांव गई थी।