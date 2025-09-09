gwalior chacha raped girl for 3 years in the name of marriage promise later exposed case registered all details शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा रेप, ग्वालियर में चाचा की करतूत शर्म से झुका देगी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़gwalior chacha raped girl for 3 years in the name of marriage promise later exposed case registered all details

शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा रेप, ग्वालियर में चाचा की करतूत शर्म से झुका देगी

अब आरोपी की शादी हो गई तो युवती ने उससे बात बंद कर दी थी, लेकिन, हाल ही में युवती का रिश्ता तय हुआ तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सभी जगह उसे बदनाम करने लगा। जिससे रिश्ता टूटने पर आ गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 9 Sep 2025 12:29 PM
share Share
Follow Us on
शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा रेप, ग्वालियर में चाचा की करतूत शर्म से झुका देगी

ग्वालियर जिले में एक 21 वर्षीय युवती के साथ उसके ही दूर के रिश्ते में चाचा ने दुष्कर्म किया है। 27 वर्षीय चाचा ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। युवती ने सवाल भी किया कि हमारी शादी कैसे हो सकती है, लेकिन चाचा ने रिश्ता दूर का होने पर शादी का विश्वास दिलाया। इसके बाद तीन साल तक इमोशनल ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करता रहा।

अब आरोपी की शादी हो गई तो युवती ने उससे बात बंद कर दी थी। लेकिन, हाल ही में युवती का रिश्ता तय हुआ तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सभी जगह उसे बदनाम करने लगा। जिससे रिश्ता टूटने पर आ गया। अब परेशान होकर युवती ने मामले की शिकायत थाटीपुर थाना में की है,जिस पर सोमवार को रेप मामला दर्ज कर लिया है।

थाटीपुर श्रीनगर कॉलोनी निवासी एक 21 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया है कि वह अपने परिवार के साथ श्रीनगर कॉलोनी में रहती है। यहां उसके पिता की बुआ का लड़का जो कि रिश्ते में मेरा चाचा लगता है और वह बानमोर मुरैना का रहने वाला है। उसका घर आना जाना होता था। काफी समय से रिश्ते का चाचा युवती से शादी करने की बात कहता था।

युवती ने उससे कहा कि हम तो रिश्तेदार हैं, तुम चाचा लगते हो तो शादी कैसे होगी, लेकिन उसने झांसे में ले लिया और कहने लगा कि रिश्तेदारी दूर की है, वह तो शादी करेगा। इस दौरान रिश्तेदार ने युवती से दुष्कर्म किया। इसके बाद वह उसे शादी की बात कहते हुए कई बार दुष्कर्म करता था। फिर रिश्तेदार की किसी अन्य लड़की से शादी हो गई तो युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी और दूरियां बना लीं।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Madhya Pradesh News Mp News Rape Case
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|