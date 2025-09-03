ग्वालियर के कारोबारी ने की आत्महत्या! मौके पर मिले सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

घटना की जानकारी मिलते ही डबरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तत्काल SDRF (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) की टीम को भी बुलाया। टीम नदी में व्यापारी की तलाश में जुटी हुई है।

ग्वालियर जिले के डबरा कस्बे में एक व्यापारी के लापता होने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक, डबरा के रहने वाले व्यापारी अनिल सोनी अचानक लापता हो गए। उनकी स्कूटी सिंध नदी पुल पर संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। स्कूटी के डिग्गी (स्टोरेज बॉक्स) से एक कॉपी बरामद हुई, जिसमें लिखा था – "मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं।" इस कॉपी में व्यापारी ने अपना घर का पता भी लिखा था।

घटना की जानकारी मिलते ही डबरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तत्काल SDRF (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स) की टीम को भी बुलाया। टीम नदी में व्यापारी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, हालांकि जब तक व्यापारी का पता नहीं चलता, कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता।

व्यापारी के अचानक लापता होने की खबर से स्थानीय व्यापारिक समुदाय में भी चिंता का माहौल है। परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं और लगातार मौके पर मौजूद रहकर अनिल सोनी की तलाश की अपील कर रहे हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि व्यापारी ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया। पुलिस ने व्यापारी के परिवार और परिचितों से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि लापता होने के पीछे की वजहों का पता लगाया जा सके।

डबरा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सिंध नदी में SDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। नदी के बहाव और गहराई के कारण खोज अभियान में कठिनाई आ रही है, लेकिन व्यापारी का जल्द पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का भी काम शुरू कर दिया है, ताकि व्यापारी के नदी पुल पर आने के समय और हालात की पुष्टि की जा सके। अब सभी की निगाहें SDRF और पुलिस की कोशिशों पर टिकी हैं, ताकि जल्द से जल्द अनिल सोनी का सुराग मिल सके। घटना ने डबरा कस्बे में बेचैनी और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

बताया जा रहा है कि व्यापारी अनिल सोनी अपने बड़े बेटे अभिषेक सोनी से बमरौली हमान मंदिर पर दर्शन करने की बात कहकर निकले थे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि वे पहले अपनी दुकान पर गए दुकान खोली भीसभी अगल बगल वाले दुकानदार से राम राम भी की। इसके बाद दुकान बंद कर निकल गए।