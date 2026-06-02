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गैंगरेप कर नाबालिग को 50 हजार रुपए में बेचा, फिर जला दी लाश; ग्वालियर में बॉयफ्रेंड का खौफनाक कांड

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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घटना 28 मई की है। हत्या के करने के बाद शव वहीं फेंक कर भाग आए।पकड़े जाने के डर से आरोपी अगले दिन 29 मई को फिर घटना स्थल पर पहुंचे और लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला भी दिया।

गैंगरेप कर नाबालिग को 50 हजार रुपए में बेचा, फिर जला दी लाश; ग्वालियर में बॉयफ्रेंड का खौफनाक कांड

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवग्रह मंदिर की पहाड़ी पर एक 15 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत, सौदेबाजी और फिर हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग के बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ मिलकर पहले उससे गैंगरेप किया, फिर उसे 50 हजार रुपए में बेचने का सौदा करने लगा।जब लड़की ने इसका विरोध किया तो गुस्साए बॉयफ्रेंड ने दोस्त के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया।घटना 28 मई की है। हत्या के करने के बाद शव वहीं फेंक कर भाग आए।पकड़े जाने के डर से आरोपी अगले दिन 29 मई को फिर घटना स्थल पर पहुंचे और लाश पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला भी दिया।

नाबालिग भिंड जिले के मौ की रहने वाली थी। वहां गुमशुदगी दर्ज हुई और पुलिस ने संदेही बॉयफ्रेंड को पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ है।पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।सोमवार 1 जून को पुलिस मौके से नाबालिग का जला हुआ शव बरामद कर लिया है।जनकगंज थाना पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाबालिग छात्रा का इलाके के ही रहने वाले रामू गुर्जर से प्रेम प्रसंग चल रहा था।28 मई को रामू गुर्जर बहला-फुसलाकर नाबालिग को अपनी बुलेट पर बैठाकर ग्वालियर ले आया। आरोपी रामू गुर्जर और अरुण नाबालिग को लेकर जनकगंज थाना क्षेत्र में स्थित नवग्रह मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर सुनसान जगह लेकर पहुंचे।यहां दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। नाबालिग ने विरोध किया तो उससे मारपीट की गई।वह रोने लगी और घर छोड़ने की बात कहने लगी

गैंगरेप के बाद 50 हजार रुप में सौदा

दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब गैंगरेप के बाद मुख्य आरोपी रामू गुर्जर अपनी ही प्रेमिका को अपने साथी अरुण को 50 हजार रुपए में बेचने का सौदा करने लगा। नाबालिग ने जब अपनी आंखों के सामने खुद की अस्मत का यह सौदा होते देखा, तो उसने रोते हुए इसका पुरजोर विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की। नाबालिग के विरोध से बौखलाए रामू गुर्जर और अरुण ने मिलकर पहाड़ी पर ही मासूम का गला घोंट दिया।उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव को झाड़ियों में छिपाकर भाग निकले।

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हत्या के अगले दिन 29 मई आरोपियों ने शव को पूरी तरह ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इस बार रामू और अरुण अपने एक और साथी गौरव कुशवाह को साथ लेकर दोबारा नवग्रह मंदिर की पहाड़ी पर पहुंचे।आरोपियों ने पहचान छुपाने और सबूत मिटाने की नीयत से मृतका के शव पर पेट्रोल उड़ेला और आग लगा दी।शव को आधा जलाकर तीनों आरोपी शहर से फरार हो गए।इधर, नाबालिग को घर से गायब देख परेशान परिजन ने मौ थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा?

परिजन ने पुलिस के सामने रामू गुर्जर पर शक जताया या था क्योंकि वह अक्सर लड़की के आसपास देखा जाता था। ग्वालियर और मौ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदेही रामू गुर्जर को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और कॉल रिकॉर्ड्स सामने रखे, तो वह टूट गया और उसने पहाड़ी पर गैंगरेप, सौदेबाजी और हत्या की पूरी खौफनाक कहानी बयां कर दी।सीएसपी लश्कर किरन अहिरवार ने बताया आरोपी रामू गुर्जर की निशानदेही पर जनकगंज पुलिस टीम नवग्रह मंदिर के ऊपर स्थित पहाड़ी पर पहुंची, जहां से मृतका का अधजला और क्षत-विक्षत शव बरामद कर लिया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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