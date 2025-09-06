ग्वालियर में अंबेडकर प्रतिमा पर विवाद के बीच कहां से आ गए बीएन राव, भूमि पूजन भी हो गया

रक्षक मोर्चा के संयोजक राजेंद्र पांडे ओर अनिल मिश्रा का कहना है आज भूमिपूजन किया गया है। जल्द मूर्ति की स्थापना की जाएंगी। वहीं, वो मानते हैं कि संविधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। डॉ. अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन बीएन राव की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना के विवाद के बीच अब भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार रहे बीएन राव यानि सर बेनेगल नरसिम्हा राव का नाम चर्चा में आ गया है। ग्वालियर में बीएन राव की मूर्ति लगाने को लेकर आज ठाठीपुर के नेहरू पार्क में भूमि पूजन कर दिया गया। आनन-फानन में भारी पुलिसफोर्स भूमिपूजन को रोकने पहुंचा, लेकिन तब तक भूमिपूजन हो चुका था।

रक्षक मोर्चा के संयोजक राजेंद्र पांडे ओर अनिल मिश्रा का कहना है आज भूमिपूजन किया गया है। जल्द मूर्ति की स्थापना की जाएंगी। वहीं, वो मानते हैं कि संविधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। डॉ. अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, लेकिन बीएन राव की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब संविधान का निर्माण सभी ने मिलकर किया, तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही ‘संविधान निर्माता’ क्यों कहा जाए?

आपको बता दें कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद अभी ठंडा भी नही हुआ था। उससे पहले, 28-29 अगस्त की देर रात चीनोर तहसील में रातों-रात सामुदायिक भवन में अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। जिसे पुलिस 9 दिन में भी नही हटा सकी, जिसके बाद आज बीएन राव की मूर्ति स्थापना को लेकर भूमिपूजन नेहरू पार्क में कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि लोगों ने बीएन राव की मूर्ति का भूमिपूजन किया है, परमिशन थी या नहीं ये चैक किया जा रहा है।